Победа России в ООН: принята скандальная резолюция

Странам рекомендовано запретить переписывание истории Второй мировой войны

В ООН не стали вдаваться в подробности всех последствий Второй мировой войны / Коллаж "Сегодня"

Несмотря на позицию против США и ЕС Генеральная ассамблея ООН одобрила российскую резолюцию, которая запрещает переписывать историю Второй мировой войны.

Об этом сообщает агентство "РБК-Украина" со ссылкой на трансляцию заседания Генассамблеи ООН, которое прошло 16 декабря.

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Российскую резолюцию поддержали представители 130 стран, воздержались – 49. Украина и США проголосовали против.

Суть документа

Резолюция имеет название "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". На самом деле под таким названием содержится рекомендация странам принять меры по предотвращению пересмотра итогов Второй мировой войны.

Против российского документа выступают США, Украина и большинство стран Европы. В МИД Украины считают, что текст документа замалчивает факт того, что завершение Второй мировой войны не стало победой над тоталитарными идеологиями. Зато привело к укреплению коммунистического режима и порабощения некоторых народов Европы. Также Москва оправдывает подписания пакта Молотова-Риббентропа.

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