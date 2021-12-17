Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Україна у Лізі націй - хто суперники 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Коли дадуть тисячу Зеленського 🐸 Руслану звинуватили у корупції
СЬОГОДНІ Влада Події

Перемога Росії в ООН: ухвалено скандальну резолюцію

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
17 грудня, 00:19
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Країнам рекомендовано заборонити переписування історії Другої світової війни
В ООН не стали вдаватися до подробиць всіх наслідків Другої світової війни / Колаж "Сьогодні"
В ООН не стали вдаватися до подробиць всіх наслідків Другої світової війни / Колаж "Сьогодні"

Незважаючи на позицію проти США та ЄС, Генеральна асамблея ООН схвалила російську резолюцію, яка забороняє переписувати історію Другої світової війни.

Про це повідомляє агентство "РБК-Україна" з посиланням на трансляцію засідання Генасамблеї ООН, яке пройшло 16 грудня.

Реклама

Російську резолюцію підтримали представники 130 країн, утрималися – 49. Україна та США проголосували проти.

Суть документа

Резолюція має назву "Боротьба з героїзацією нацизму, неонацизмом та іншими видами практики, які сприяють ескалації сучасних форм расизму, расової дискримінації, ксенофобії та пов'язаної з ними нетерпимості". Насправді під такою назвою міститься рекомендація країнам вжити заходів щодо запобігання перегляду підсумків Другої світової війни.

Проти російського документа виступають США, Україна та більшість країн Європи. У МЗС України вважають, що текст документа замовчує факт, що завершення Другої світової війни не стало перемогою над тоталітарними ідеологіями. Натомість призвело до зміцнення комуністичного режиму та поневолення деяких народів Європи. Також Москва виправдовує підписання пакту Молотова-Ріббентропа.

Реклама

Резолюції ООН

  • 13 грудня стало відомо, що попри резолюцію Ради Безпеки ООН Тегеран використав балістичну ракету в рамках своєї космічної програми.
  • 9 грудня Генеральна асамблея ООН зажадала від Росії припинити перекидати на територію окупованого півострова Крим зброю та військових, а також припинити порушення свободи мореплавання у Чорному та Азовському морях.
  • Глава МЗС України Дмитро Кулеба нещодавно поскаржився на ООН, що організація відмовилася брати участь у саміті, а президент Володимир Зеленський під час візиту до Нью-Йорка заявив, що ООН має визнати "Кримську платформу" .

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.19

Російський рубль (₽)

0.3701

Євро (€)

30.84

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

55 790

захворіло за тиждень в Україні

-19%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти