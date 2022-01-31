Подельники Путина получат новые санкции: что подготовили в США

США и их союзники подготовили список представителей российской элиты, входящих или близких к ближайшему окружению президента России Владимира Путина, к которым будут применены экономические санкции в случае вторжения России в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя администрации.
"Лица, которых мы идентифицировали, находятся во внутренних кругах Кремля или рядом с ними и играют роль в принятии правительственных решений или, как минимум, замешаны в дестабилизирующем поведении Кремля", — сказал чиновник.
По словам источника, Соединенные Штаты разработали специальные пакеты санкций как для ряда представителей российских элит, так и для членов их семей. Он не назвал имена российских деятелей, которые могут быть подвергнуты санкциям, из-за риска их бегства.
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Многие из этих лиц являются особенно уязвимыми целями из-за углубления финансовых связей с Западом, отметил он.
"Подельники Путина больше не смогут использовать своих супругов или других членов семьи в качестве доверенных лиц для уклонения от санкций. Санкции отрежут их от международной финансовой системы и гарантируют, что они и члены их семей больше не смогут пользоваться привилегиями размещения своих денег на Западе и учебы в элитных западных университетах", — добавил чиновник.
Санкции против России
- Запад рассматривает различные санкции против России в случае, если она продолжит свою агрессию в отношении Украины.
- В частности, Россию могут отключить от платежной системы SWIFT.
- Уроме того, США подготовили крупный пакет санкций, который должен удержать Кремль от вторжения на территорию Украины. 21 января Глава международного комитета Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс внес законопроект о санкциях против промышленности, экономики и руководства России.
- Также Белый дом рассматривает вариант эмбарго на оборонные технологии американского производства. Инициатива американских сенаторов обеспокоила Кремль.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что введение санкций может разорвать отношения Москвы и Вашингтона.
- 30 января глава Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс сообщила, что Лондон также готовит проект санкций в отношении российских олигархов. Санкции будут введены не только против компаний, которые связаны с ситуацией в Украине, но также и против любых компаний, "интересных Кремлю".