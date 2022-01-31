Подельники Путина получат новые санкции: что подготовили в США

Чиновник из администрации президента США рассказал о новых мерах против Кремля

Против окружения Путина готовят єкономические санкции. Фото: сайт президента РФ/Reuters, коллаж "Сегодня"

США и их союзники подготовили список представителей российской элиты, входящих или близких к ближайшему окружению президента России Владимира Путина, к которым будут применены экономические санкции в случае вторжения России в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя администрации.

"Лица, которых мы идентифицировали, находятся во внутренних кругах Кремля или рядом с ними и играют роль в принятии правительственных решений или, как минимум, замешаны в дестабилизирующем поведении Кремля", — сказал чиновник.

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По словам источника, Соединенные Штаты разработали специальные пакеты санкций как для ряда представителей российских элит, так и для членов их семей. Он не назвал имена российских деятелей, которые могут быть подвергнуты санкциям, из-за риска их бегства.

Многие из этих лиц являются особенно уязвимыми целями из-за углубления финансовых связей с Западом, отметил он.

"Подельники Путина больше не смогут использовать своих супругов или других членов семьи в качестве доверенных лиц для уклонения от санкций. Санкции отрежут их от международной финансовой системы и гарантируют, что они и члены их семей больше не смогут пользоваться привилегиями размещения своих денег на Западе и учебы в элитных западных университетах", — добавил чиновник.

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