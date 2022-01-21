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Занавес! США озвучили пакет санкций против России

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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21 января, 22:34
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Новые американские санкции затронут газопровод "Северный поток-2" и президента России Владимира Путина

Глава международного комитета Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс внес законопроект о санкциях против промышленности, экономики и руководства России.

Проект закона о новых ограничениях внесен "на случай дальнейшего вторжения или подрыва украинского суверенитета", сообщает пресс-служба Палаты представителей Конгресса США.

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Этот законопроект является дополнением к законопроекту Сената США о защите суверенитета Украины от 2022 года, внесенного сенатором Менендесом.

Основные положения законопроекта, в частности, включают:

  • Санкции в отношении газопровода "Северный поток-2";
  • Санкции против российской добывающей промышленности;
  • Санкции в отношении не менее чем трех российских финансовых институций;
  • Запрет всех операций с новым российским госдолгом;
  • Санкции в отношении Владимира Путина и других российских лидеров;
  • Ускоренная помощь в обеспечении безопасности для Украины.

"Продолжающееся наращивание Россией войск как на границе с Украиной, так и в Беларуси – это акт агрессии, столь же безрассудный, сколь и тревожный. Хотя я по-прежнему надеюсь, что дипломатия может снизить напряженность на границе с Украиной, необходимо, чтобы США вместе с нашими трансатлантическими союзниками ясно дали понять, что любые действия по вторжению российской армии на суверенную территорию будут встречены серьезными мерами... Этот закон повлечет за собой серьезные последствия для России как в финансовом, так и в ином плане, и Конгресс готов действовать, если президент Путин продолжит свое провокационное наращивание военной мощи на границах Украины", – заявил Грегори Микс.

Конгрессмен выразил надежду на скорейшую передачу этого законопроекта на стол президента Джо Байдена, чтобы его можно было подписать.

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