Занавес! США озвучили пакет санкций против России

Новые американские санкции затронут газопровод "Северный поток-2" и президента России Владимира Путина

Глава международного комитета Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс внес законопроект о санкциях против промышленности, экономики и руководства России.

Проект закона о новых ограничениях внесен "на случай дальнейшего вторжения или подрыва украинского суверенитета", сообщает пресс-служба Палаты представителей Конгресса США.

Реклама

Этот законопроект является дополнением к законопроекту Сената США о защите суверенитета Украины от 2022 года, внесенного сенатором Менендесом.

Основные положения законопроекта, в частности, включают:

Санкции в отношении газопровода "Северный поток-2";

Санкции против российской добывающей промышленности;

Санкции в отношении не менее чем трех российских финансовых институций;

Запрет всех операций с новым российским госдолгом;

Санкции в отношении Владимира Путина и других российских лидеров;

Ускоренная помощь в обеспечении безопасности для Украины.

"Продолжающееся наращивание Россией войск как на границе с Украиной, так и в Беларуси – это акт агрессии, столь же безрассудный, сколь и тревожный. Хотя я по-прежнему надеюсь, что дипломатия может снизить напряженность на границе с Украиной, необходимо, чтобы США вместе с нашими трансатлантическими союзниками ясно дали понять, что любые действия по вторжению российской армии на суверенную территорию будут встречены серьезными мерами... Этот закон повлечет за собой серьезные последствия для России как в финансовом, так и в ином плане, и Конгресс готов действовать, если президент Путин продолжит свое провокационное наращивание военной мощи на границах Украины", – заявил Грегори Микс.