Пинчук: За Украину будем сражаться все вместе

Бизнесмен собрал в Днепре членов наблюдательного совета Ялтинской европейской стратегии

Бизнес будет бороться за Украину до последнего / Коллаж "Сегодня"

В День единения, который отмечают в Украине 16 февраля, представители крупного украинского бизнеса заверили в своей готовности бороться за Украину до последнего. Об этом, в частности, заявил бизнесмен Виктор Пинчук в Днепре, где собрались члены наблюдательного совета Ялтинской европейской стратегии – экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд, бывший глава Польши Александр Квасьневский, экс-премьер Швеции Карл Бильдт, и вице-президент Havas Group Стефан Фукс.

Передает телеканал ICTV.

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"Для нас Украина – это единственная наша родина, единственное, что для нас важно. Это то место, куда мы инвестируем, то место, за которое мы будем сражаться все вместе. Бизнес будет бороться за Украину до последнего", – заверил во время встречи Виктор Пинчук.

Бизнесмен отметил, что члены наблюдательного совета Ялтинской европейской стратегии прибыли в Днепр, чтобы на месте заверить людей этого региона в поддержке.

"Нам очень важно послать правильный и сильный месседж, который мы, конечно, не хотим придумывать от себя. Мы хотим услышать, поэтому приехали сюда послушать людей. Послушать жителей Днепра, жителей Украины, и потом там рассказать все, что мы увидели, услышали, и поняли", – сказал Пинчук.

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День единения