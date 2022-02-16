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Зеленский изменил санкции против Шария и Гужвы – новый указ

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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16 февраля, 18:55
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Пакет санкций против ряда журналистов и деятелей расширен
Анатолий Шарий, Игорь Гужва
Анатолий Шарий, Игорь Гужва / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, который расширяет санкции против блогера Анатолия Шария и журналиста Игоря Гужвы.

СНБО внес изменения в пакеты санкций в отношении блогера Анатолия и его жены и коллеги Ольги Шарий, матери Ольги Шарий Аллы Бондаренко и ООО "Информационное агентство Шарий.Нет", а также главреда сайта Страна.ua Игоря Гужвы и связанных с ним Анны Солнцевой и Любови Лукашиной.

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Кроме того, должны блокироваться не только СМИ Шария и Гужвы, а и аналогичные по содержанию сервисы, то есть сайты-"зеркала".

Также изменены пакеты санкций против пособников оккупантов в Крыму и на Донбассе. В частности, перемены касаются ограничений против "замгенпрокурора" так называемой "ЛНР" Вадима Лященко и трех членов так называемых "территориальных избирательных комиссий" в оккупированном Россией Крыму – Натальи Коваленко (Бабенко), Александры Осетровой и Юлии Рыбаковой.

В чем обвиняют Шария

В феврале 2021 года года Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. В СБУ отмечали, что он мог действовать по заказу иностранных структур. После этого он был объявлен в розыск. Сайт "Сегодня" уже объяснял, чем известен этот блогер и за что его обвиняют в госизмене.

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В мае украинские СМИ сообщили о том, что Литва лишила Анатолия Шария статуса политического беженца. Специально для "Сегодня" он эксклюзивно прокомментировал это решение.

В августе СНБО ввел санкции против Шария и его информресурса.

В чем обвиняют Гужву

Летом в 2017 года в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания "Cтрана.ua" Игорь Гужва. По словам бывшего в то время генеральным прокурором Юрия Луценко, Гужва требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика, в распоряжении следствия имеются видео- и фотодоказательства данного правонарушения.

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Сам Гужва объяснил, с чем связано его задержание. По его словам, против него "шьют" сфальсифицированное дело и это якобы его пытались спровоцировать взять деньги, от которых, по его словам, отказался.

Гужва вышел под залог, и через год он уже был в Вене, где попросил у австрийских властей политического убежища.

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