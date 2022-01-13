Пентагон берется за укрепление армии Украины: Резникову уже позвонили

Между оборонными ведомствами продолжится сотрудничество

Контакт между Пентагоном и Минобороны Украины налажен / Коллаж "Сегодня"

После того, как все западные страны высказали России требования по немедленному отводу ее войск от границ Украины, а в ответ получили от Кремля очередные угрозы в адрес нашей страны, начались контакты оборонных ведомств союзников. Вечером 13 января состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Алексея Резникова с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Реклама

О чем был разговор

В сообщении сказано, что Остин обсудил с Резниковым продолжающееся и неспровоцированное наращивание Россией военной мощи в Украине (имеется ввиду оккупированные территории нашей страны – Ред.) и вокруг нее.

"Госсекретарь Остин подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины, включая продолжающиеся усилия по наращиванию потенциала украинских вооруженных сил за счет оказания помощи в обороне. Лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям по деэскалации напряженности и обязались продолжать их тесную координацию", – передает пресс-служба Пентагона.

Сотрудничество