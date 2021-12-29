Пентагон подтвердил воздушную разведку над Украиной — какова была цель

Авиация США собрала всю информацию, которая была им необходима

Разведка США высчитала направления российских войск в сторону Украины / Коллаж "Сегодня"

Сбор разведывательной информации ВВС США в районе восточной границы Украины проводился на этой неделе с разрешения украинских властей. Об этом сообщил представитель Европейского командования США подполковник Русс Вулфкил, сообщает американский телеканал CNN.

Телеканал передает, целью был сбор информации о ситуации в регионе через два дня после того, как Россия объявила об отводе 10 000 военнослужащих от своей границы.

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Что известно

27 декабря над восточной Украиной впервые пролетел самолет E-8C (JSTARS) Военно-воздушных сил США. Вместе с самолетом разведки RC-135V проводился сбор информации о ситуации в этом районе.

Подполковник Русс Вулфкил сообщил, что Соединенные Штаты регулярно используют эти самолеты в Черноморском регионе для поддержки различных разведывательных целей США и НАТО. Точный маршрут, по которому пролетела разведывательная авиация, Вулфкил не назвал. Сообщив лишь, что они держались подальше от Донбасса.

Однако, техническая характеристика оборудования на E-8C позволяет ему не приближаться к целям. По словам подполковника, датчики самолета E-8C позволяют собирать разведданные о военных передвижениях на земле, потенциально по обе стороны границы, не входя в спорные районы или воздушное пространство России.

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Бортовая антенна с углом обзора 120 градусов может охватывать почти 20 тысяч квадратных миль для мониторинга наземных перемещений и может также обнаруживать самолеты.

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