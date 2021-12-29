Пентагон подтвердил воздушную разведку над Украиной — какова была цель

Сбор разведывательной информации ВВС США в районе восточной границы Украины проводился на этой неделе с разрешения украинских властей. Об этом сообщил представитель Европейского командования США подполковник Русс Вулфкил, сообщает американский телеканал CNN.
Телеканал передает, целью был сбор информации о ситуации в регионе через два дня после того, как Россия объявила об отводе 10 000 военнослужащих от своей границы.
Что известно
27 декабря над восточной Украиной впервые пролетел самолет E-8C (JSTARS) Военно-воздушных сил США. Вместе с самолетом разведки RC-135V проводился сбор информации о ситуации в этом районе.
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Подполковник Русс Вулфкил сообщил, что Соединенные Штаты регулярно используют эти самолеты в Черноморском регионе для поддержки различных разведывательных целей США и НАТО. Точный маршрут, по которому пролетела разведывательная авиация, Вулфкил не назвал. Сообщив лишь, что они держались подальше от Донбасса.
Однако, техническая характеристика оборудования на E-8C позволяет ему не приближаться к целям. По словам подполковника, датчики самолета E-8C позволяют собирать разведданные о военных передвижениях на земле, потенциально по обе стороны границы, не входя в спорные районы или воздушное пространство России.
Бортовая антенна с углом обзора 120 градусов может охватывать почти 20 тысяч квадратных миль для мониторинга наземных перемещений и может также обнаруживать самолеты.
Ситуация
- 28 декабря американский журнал Forbes первый сообщил, что над восточными регионами Украины пролетели два мощных разведывательных самолета ВВС США.
- С полученными в результате разведки данными президент США Джозеф Байден будет разговаривать с российским коллегой Владимиром Путиным 30 декабря.
- 25 декабря газета The New York Times со ссылками на американские официальные лица сообщила, что Пентагон разрабатывает план предоставления Украине разведданных, касающихся возможного российского вторжения.
- При этом российское командование заявило, что в пункты дислокации после месяца пребывания на территории оккупированного Крыма и в Ростовской области, РФ возвращаются 10 тысяч военных.
- Однако 29 декабря Минобороны РФ сообщило, что завершило формирование в оккупированном Крыму нового десантно-штурмового полка. "В Пскове и в Крыму сформированы два десантно-штурмовых полка в составе десантно-штурмовых дивизий, которые усилили боевой потенциал наших Вооруженных сил на западе и на юге страны", – заявил командующий Воздушно-десантными войсками России Андрей Сердюков, передает "Интерфакс".