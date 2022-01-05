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В небе над Донецкой областью заметили самолеты НАТО

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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5 января, 22:38
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В воздушном пространстве Украины все чаще летают самолеты разведки НАТО
Воздушная разведка НАТО изучила позиции боевиков на Донбассе / Коллаж "Сегодня"
Воздушная разведка НАТО изучила позиции боевиков на Донбассе / Коллаж "Сегодня"

Воздушная разведка НАТО, которая по приглашению правительства Украины летает в нашем воздушном пространстве с конца декабря, добралась уже до Киева и других крупных городов Украины, а также в очередной раз проверила позиции боевиков. 5 января в нашем небе были замечены Boeing RC-135W Rivet Joint и Boeing E-8C.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на публичный веб-сервис, позволяющий в реальном времени наблюдать за положением воздушных судовFlightradar24.

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Что известно

Один самолет Военно-воздушных сил США вылетел с территории Британии, а другой – из Германии.

Согласно данным радаров, Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным JAKE 11 пролетел над Киевом, после этого промониторил ситуацию на юге Украины, и, судя по карте, уже вернулся в Великобританию.

В то же время Boeing E-8C пролетел над столицей Украины, далее проследовал через Полтавскую область и совершил несколько кругов над границей Днепропетровской и Донецкой областей.

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Boeing RC-135 – это семейство крупных американских стратегических самолетов-разведчиков, используемых армиями США и Великобритании. Модификация Rivet Joint оснащена набором датчиков, которые обнаруживают, идентифицируют и определяют местонахождение сигналов по всему электромагнитному спектру. На борту может находиться до 30 человек, включая экипаж, офицеров радиоэлектронной борьбы, операторов разведки и техников.

Ситуация

  • Впервые стало известно, что самолеты НАТО ведут разведку в районе восточных границ Украины 28 декабря. Тогда дислокацию российской армии отслеживали американские самолеты E-8 Joint Surveillance Target Attack Radar System (Joint STARS) и RC-135 в ходе пролета над Черным морем и Украиной.
  • 29 декабря представитель Пентагона подтвердил, что проходит сбор разведывательной информации ВВС США в районе восточной границы Украины. Причем проводится он с разрешения украинских властей, сообщил тогда американский телеканал CNN.
  • В целом США решили помочь с техникой и оборудованием Государственной пограничной службе Украины на 25 миллионов долларов. Эту помощь получат погранотряды, выполняющие задачи на границе с Россией и Беларусью.

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