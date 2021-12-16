Шоу Пальчевского на канале "Дом" угрожает Донбассу – заявление Независимого медиасовета

У Пальчевского сомнительная репутация и пророссийские взгляды, отметили в заявлении

Андрей Пальчевский. Фото: коллаж "Сегодня"

Независимый медиасовет заявил, что ток-шоу с ведущим Андреем Пальчевским дискредитирует государственный телеканал "Дом", который приписывают "медиаимперии Зеленского", и может представлять угрозу для реинтеграции оккупированных территорий на Донбассе. По их мнению, Пальчевский имеет сомнительную репутацию и ярко выраженные пророссийские взгляды.

Об этом сообщает Детектор медиа.

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Что известно о репутации Пальчевского?

Отмечается, что Пальчевский окончил Военный институт иностранных языков в Москве, шесть лет служил военным переводчиком в Лаосе и получил звание майора советской армии. Он баллотировался в Государственную думу России от Партии любителей пива. Является совладельцем компании Eurolab вместе с гражданином России. В 2020 году украинские медиа обнаружили у самого Андрея Пальчевского действительный российский паспорт.

С конца 2018 года Андрей Пальчевский активно фигурирует на пророссийских каналах в Украине.

Независимый медийный совет считает, что с таким пророссийским бэкграундом следующим проектом Андрея Пальчевского не может быть шоу на канале "Дом".

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"За последние три года он работал только на манипулятивных и низкокачественных медиа, а значит, запятнает своей профессиональной репутацией государственный вещатель. Прошлое господина Пальчевского ярко контрастирует с миссией канала "Дом "- сопротивлением российской пропаганде. Ведь Андрей Пальчевский сам продвигал пророссийские нарративы", – говорится в сообщении.

По мнению медиасовета, приглашение человека, манипулирующего и публично сообщающего неправдивые факты относительно российско-украинской войны, на канал "Дом" может представлять угрозу для реинтеграции оккупированных территорий.

"Ведь нарративы о "близости" с Россией и возложении вины за разрешение вооруженного конфликта на Киев – это фундаментальные нарративы российской пропаганды. И вместо того, чтобы противодействовать им, канал "Дом" планирует сделать ведущим человека, который будет потенциально их распространять", – говорится в сообщении.

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Что требует мадиасовет?

Независимый медиасовет требует от государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" отказаться от сотрудничества с Андреем Пальчевским, ведь в результате такого сотрудничества, по их мнению, может быть разрушена репутация канала "Дом", а содержание предыдущей деятельности господина Пальчевского очевидно противоречит объявленной миссии телеканала.

"Также нельзя допускать даже возможность распространения российской пропаганды от имени украинского государства", – подытожили в сообщении.

Президентский "Дом"

Государственный телеканал "Дом" планируют превратить в общенациональный цифровой вещатель, который будет транслироваться по всей стране. В 2021 году на "Дом" выделили около 300 млн гривен из бюджета.

"Зеленский строит и хочет построить такой условно монополизированный авторитарный режим и вот почему нужна поддержка медиа", – заявил политический аналитик Тарас Семенюк.

А в руководстве этого телеканала – близкие к президенту люди. В частности, сценарист и режиссер сериала "Слуга народа" Александр Кирющенко. В расследовании напоминают, что телеканал "Дом" сначала представили как вещатель для людей, проживающих в ОРДЛО. Но планы у Банковой, очевидно, резко изменились.

Ранее мы сообщали, что телеканал "Дом" потратит на ток-шоу Пальчевского 12 млн гривен.

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