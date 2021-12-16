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Шоу Пальчевського на каналі "Дім" загрожує Донбасу – заява Незалежної медіаради

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
16 грудня, 16:42
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У Пальчевського сумнівна репутація та проросійські погляди, зазначили у заяві
Андрій Пальчевський. Фото: колаж "Сьогодні"
Андрій Пальчевський. Фото: колаж "Сьогодні"

Незалежна медіарада заявила, що ток-шоу з ведучим Андрієм Пальчевським дискредитує державний телеканал "Дім", який приписують "медіаімперії Зеленського", і може загрожувати реінтеграцією окупованих територій на Донбасі. На їхню думку, Пальчевський має сумнівну репутацію та яскраво виражені проросійські погляди.

Про це повідомляє Детектор медіа.

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Що відомо про репутацію Пальчевського?

Зазначається, що Пальчевський закінчив Військовий інститут іноземних мов у Москві, шість років служив військовим перекладачем у Лаосі та отримав звання майора радянської армії. Він балотувався до Державної думи Росії від Партії любителів пива. Є співвласником компанії Eurolab разом із громадянином Росії. 2020 року українські медіа виявили у самого Андрія Пальчевського дійсний російський паспорт.

З кінця 2018 року Андрій Пальчевський активно фігурує на проросійських каналах України.

Незалежна медійна рада вважає, що з таким проросійським бекграундом наступним проектом Андрія Пальчевського не може бути шоу на каналі "Дім".

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"За останні три роки він працював лише на маніпулятивних та низькоякісних медіа, а отже заплямує своєю професійною репутацією державний мовник. Минуле пана Пальчевського яскраво контрастує з місією каналу "Дом" — спротивом російській пропаганді. Адже Андрій Пальчевський сам просував проросійські наративи", – йдеться у повідомленні.

На думку медіаради, запрошення людини, яка маніпулює та публічно повідомляє неправдиві факти щодо російсько-української війни, на канал "Дім" може становити загрозу для реінтеграції окупованих територій.

"Адже наративи про "близькість" із Росією та покладення провини за розв'язання збройного конфлікту на Київ — це фундаментальні наративи російської пропаганди. І замість того, щоб протидіяти їм, канал "Дом" планує зробити ведучим людину, яка потенційно їх поширюватиме", – йдеться у повідомленні.

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Що вимагає мадіарада?

Незалежна медіарада вимагає від державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" відмовитись від співпраці з Андрієм Пальчевським, адже внаслідок такої співпраці, на їхню думку, може бути зруйнована репутація каналу "Дім", а зміст попередньої діяльності пана Пальчевського очевидно суперечить оголошеній місії телеканалу.

"Також не можна допускати навіть можливості поширення російської пропаганди від імені української держави", – підсумували у повідомленні.

Президентський "Дім"

  • Державний телеканал "Дім" планують перетворити на загальнонаціональний цифровий мовник, який транслюватиметься по всій країні. У 2021 році на "Дім" виділили близько 300 млн. гривень з бюджету.
  • "Зеленський будує і хоче побудувати такий умовно монополізований авторитарний режим і ось чому потрібна підтримка медіа", – заявив політичний аналітик Тарас Семенюк.
  • А у керівництві цього телеканалу – близькі до президента люди. Зокрема, сценарист та режисер серіалу "Слуга народу" Олександр Кирющенко. У розслідуванні нагадують, що телеканал "Дім" спочатку представили як мовник для людей, які мешкають в ОРДЛО. Але плани Банкової, очевидно, різко змінилися.

Раніше ми повідомляли, що телеканал "Дім" витратить на ток-шоу Пальчевського 12 млн гривень.

Також читайте матеріал "Сьогодні": Нові ТВ-канали на сотні мільйонів із бюджету: як Зеленський будує власну медіаімперію.

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