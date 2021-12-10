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Телеканал "Дім" витратить на ток-шоу Пальчевського 12 млн гривень

Наталія Магдик Наталія Магдик
10 грудня, 18:43
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Виробником ток-шоу буде компанія Татаренко
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" (телеканали "Дом" та "UATV") планує профінансувати створення соціального шоу, яке вестиме підприємець та телеведучий Андрій Пальчевський . Про це пише видання "Детектор медіа" .

В оприлюдненій на сайті "Прозоро" інформації йдеться про те, що на ток-шоу планується виділити понад 12 млн. грн.

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Планується створити 60 випусків за 45 хвилин.

Проект називатиметься "Про життя з Андрієм Пальчевським". Створюватиме його ТОВ "Імаджинаріум", власником та керівником якого є Володимир Татаренко, власник компанії "Зе Медіа", яка проводила опитування Зеленського на місцевих виборах.

"Шоу може стати головним проектом на каналі: "Повертає віру у справедливість. Дуже потрібна програма, яка допоможе відкрити правду та знайти винних. Цікаве шоу, яке може стати основним на нашому телеканалі. Такі ток-шоу необхідні, вони дозволяють побачити політичного діяча в дії", – йдеться в описі тендеру.

Спецрозслідування

На телеканал "Україна" вийшло сенсаційний спеціальний репортаж-розслідування – "Слідами президентської медіамперії". У ньому журналісти розбилася: "Чи правда, що Гарант Конституції вибудовує підконтрольний медійний холдинг?" і "У скільки він коштує простим українцям?".

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Президентський "Будинок"

Державний телеканал "Дім" планують перетворити на загальнонаціональний цифровий мовник, який транслюватиметься по всій країні. У 2021 році на "Дім" виділили близько 300 млн. гривень з бюджету.

"Зеленський будує та хоче побудувати такий умовно монополізований авторитарний режим і ось чому потрібна підтримка медіа", – заявив політичний аналітик Тарас Семенюк.

А у керівництві цього телеканалу – близькі до президента люди. Зокрема, сценарист та режисер серіалу "Слуга народу" Олександр Кирющенко. У розслідуванні нагадують, що телеканал "Дім" спочатку представили як мовник для людей, які мешкають в ОРДЛО. Але плани Банкової, очевидно, різко змінилися.

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Про Пальчевського

Нагадаємо, цього літа власник медичного центру та мережі лабораторій Eurolab Андрій Пальчевський зареєстрував у Міністерстві юстиції свою політичну силу "Перемога Пальчевського".

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