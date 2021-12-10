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Нові ТБ-канали на сотні мільйонів із бюджету: як Зеленський будує власну медіаімперію

10 грудня, 06:30
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Лише на телеканал "Дом" цьогоріч витратили 300 млн гривень
Банкова створює свою потужну медіаструктуру / Колаж "Сьогодні"
Банкова створює свою потужну медіаструктуру / Колаж "Сьогодні"

На телеканалі "Україна" вийшло спецрозслідування про те, як команда президента Володимира Зеленського намагається побудувати медіахолдинг за бюджетні кошти, який матиме лояльну до Банкової інформаційну політику.

Як усе починалося

На початку каденції команда Зеленського заявила, що не потребує спілкування із журналістами. Цю тезу ще у 2019 році озвучив тодішній керівник Офісу президента Андрій Богдан. Але, попри категоричність заяви, зовсім із медіапростору влада, звісно ж, не пішла.

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Та за цей час рекордні президентські рейтинги стрімко впали. Якщо у другому турі виборів у 2019 році Володимир Зеленський здобув більше 73%, то на "екваторі" свого терміну підтримка зменшилася до 25%, за останніми даними Центру Разумкова, які опубліковані 24 листопада.

А у розпал осіннього політичного сезону лунає скандальна заяв. Як випливає із тексту, на ефіри найрейтинговіших телеканалів "Україна" та "Україна 24" представники центральної влади та монобільшості "Слуг народу" у Верховній Раді більше не прийдуть! Показово, що впродовж останнього року "слуги народу" не оминали жодного рейтингового ток-шоу, жодної дискусії на цих же каналах. І раптом – такий дивний бойкот.

"Чому не прийшли (представники влади. – Ред.) – я не знаю. Востаннє я таке бачив, коли влада не приходила – це були часи вже далекі, здавалося б – Януковича", – коментує ситуацію телеведучий Савік Шустер.

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Президентський "Дім"

Державний телеканал "Дом" планують перетворити на загальнонаціональний цифровий мовник, що транслюватиметься по всій країні. У 2021 році на "Дом" виділили близько 300 млн гривень із бюджету.

"Зеленський будує і хоче побудувати такий, умовно, монополізований авторитарний режим і ось, чому йому потрібна підтримка медіа", – заявив політичний аналітик Тарас Семенюк.

А в керівництві цього телеканалу – близькі до президента люди. Зокрема сценарист і режисер серіалу "Слуга народа" Олександр Кирющенко. У розслідуванні нагадують, що телеканал "Дом" спочатку представили як мовник для людей, які проживають в ОРДЛО. Але плани у Банкової, очевидно, різко змінилися…

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"Вони (влада – Ред.) намагаються державним коштом розбудовувати таке медіа як телеканал "Дом", десь намагаються захопити контроль над Суспільним мовником", – говорить директорка ГО "Детектор медіа" Галина Петренко.

Замість "Дому" – медіахолдинг

У розслідуванні йдеться про щонайменше три факти, які вказують на те, що на телеканалі "Дом" Офіс президента не зупиниться.

По-перше, сам державний телеканал для ОРДЛО планують перетворити на телерадіокомпанію, віддавши їй FM-частоти на найближчому конкурсі Нацради. Разом із цим оновлять і підживлять грошима з бюджету телеканал "Рада".

По-друге, змінив власника і назву телеканал "М2" – тепер він називається "Аргумент ТБ", і в його керівництві задіяні люди, афільовані із владою.

По-третє, до умовної медіаструктури Офісу Президента увійдуть регіональні телеканали "Аверс" та "Live" (це – колишній "Kyiv.live"), сказано у розслідуванні.

По-четверте – пропрезидентська партія "Слуга народу" готує до запуску ще один новинний телеканал. Він розміститься у "рідному" для "слуг" бізнес-центрі "Парковий", а контролює підготовчі роботи особисто голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Журналісти вже відправили інформаційний запит до Офісу президента із питаннями про те, чи справді у планах команди Зеленського збудувати медіахолдинг? Але понад тижні на Банковій зберігають мовчання.

Зачистка "конкурентів"

За 2021 рік медіапростір в Україні помітно ущільнився. Не в останню чергу завдяки діям президента та його команди.

2 лютого 2021-го року вперше в історії України було закрито одразу три телеканали – "112 Україна", Zik і NewsOne. РНБО видало відповідне рішення, яке підписав Президент Володимир Зеленський.

25 серпня 2021 року – заблоковано інтернет-видання "Страна.юа" рішенням тої Ради нацбезпеки та оборони.

20 жовтня цього року ведуча програми "Зворотний відлік" на каналі "UA:Перший" Мирослава Барчук заявляє про тиск із боку "Слуги народу" та Офісу Президента. Вона заявила, що влада навʼязує їй "потрібних" спікерів на ефіри та шантажує бойкотом.

8 листопада закривається іще й Kyiv Post – щотижневе англомовне видання. Журналісти запідозрили у цьому тиск Офіса президента Зеленського на інвестора цього медіа.

Повну версію розслідування можна також подивитися у пʼятницю, рівно опівночі на телеканалі "Україна 24".

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