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Як на Банковій створюють медіаімперію Зеленського за гроші з бюджету – розслідування

9 грудня, 16:17
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Чи правда, що Гарант Конституції вибудовує підконтрольний медіахолдинг?

Сьогодні о 23:10 на телеканалі "Україна" вийде сенсаційний спеціальний репортажі-розслідуванні – "Слідами президентської медіамперії". В ньому журналісти намагаються знайти відповіді на питання: "Чи правда, що Гарант Конституції вибудовує підконтрольний медійний холдинг?" "У скільки він обходиться простим українцям?".

"Вони намагаються державним коштом розбудовувати таке медіа як телеканал "Дом". Десь намагаються захопити контроль над Суспільним мовником", – ділиться даними директорка ГО "Детектор Медіа" Галина Петренко.

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"За 2020-2021 роки вони планують витратити на свої творчі потреби півмільярда гривень, прикриваючись реінтеграцією окупованих територій. Це і є цей дім, який Зеленский побудував для своїх друзів за наші з вами гроші", – зазначив Антон Голобородько, автор блогу "Є питання".

  • Нагадаємо, що в листопаді ведуча ток-шоу "Зворотній відлік" телеканалу "Суспільне мовлення" (UA:Перший) Мирослава Барчук звинуватила Офіс президента у тиску на програму та контролі виступів в ефірах нардепів "Слуги народу". За її словами, Банкова висувала редакції умови та ставила ультиматуми щодо присутності "слуг народу" на ефірах.
  • Пізніше журналісти українського державного телеканалу "Дом", який створювався для боротьби з російською пропагандою на окупованих територіях (ОРДЛО та Крим), також заявили, що отримували вказівки з Офісу президента, як "правильно" висвітлювати діяльність президента Володимира Зеленського та його оточення. Про це повідомили у Фонді захисту свободи слова.
  • 24 листопада представники провладної партії "Слуга народу" повідомили, що ігноруватимуть телеканали "Україна 24" та "Україна" і не братимуть участі в їхніх проєктах. Відмова відбулася перед ефіром програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", де почали обговорення скандальної справи з провалу спецоперації з "вагнерівцями".

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Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
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9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
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Удар (Кличко) Удар (Кличко)
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Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
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