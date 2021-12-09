Як на Банковій створюють медіаімперію Зеленського за гроші з бюджету – розслідування

Сьогодні о 23:10 на телеканалі "Україна" вийде сенсаційний спеціальний репортажі-розслідуванні – "Слідами президентської медіамперії". В ньому журналісти намагаються знайти відповіді на питання: "Чи правда, що Гарант Конституції вибудовує підконтрольний медійний холдинг?" "У скільки він обходиться простим українцям?".
"Вони намагаються державним коштом розбудовувати таке медіа як телеканал "Дом". Десь намагаються захопити контроль над Суспільним мовником", – ділиться даними директорка ГО "Детектор Медіа" Галина Петренко.
"За 2020-2021 роки вони планують витратити на свої творчі потреби півмільярда гривень, прикриваючись реінтеграцією окупованих територій. Це і є цей дім, який Зеленский побудував для своїх друзів за наші з вами гроші", – зазначив Антон Голобородько, автор блогу "Є питання".
- Нагадаємо, що в листопаді ведуча ток-шоу "Зворотній відлік" телеканалу "Суспільне мовлення" (UA:Перший) Мирослава Барчук звинуватила Офіс президента у тиску на програму та контролі виступів в ефірах нардепів "Слуги народу". За її словами, Банкова висувала редакції умови та ставила ультиматуми щодо присутності "слуг народу" на ефірах.
- Пізніше журналісти українського державного телеканалу "Дом", який створювався для боротьби з російською пропагандою на окупованих територіях (ОРДЛО та Крим), також заявили, що отримували вказівки з Офісу президента, як "правильно" висвітлювати діяльність президента Володимира Зеленського та його оточення. Про це повідомили у Фонді захисту свободи слова.
- 24 листопада представники провладної партії "Слуга народу" повідомили, що ігноруватимуть телеканали "Україна 24" та "Україна" і не братимуть участі в їхніх проєктах. Відмова відбулася перед ефіром програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", де почали обговорення скандальної справи з провалу спецоперації з "вагнерівцями".