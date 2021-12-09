Як на Банковій створюють медіаімперію Зеленського за гроші з бюджету – розслідування

Чи правда, що Гарант Конституції вибудовує підконтрольний медіахолдинг?

Сьогодні о 23:10 на телеканалі "Україна" вийде сенсаційний спеціальний репортажі-розслідуванні – "Слідами президентської медіамперії". В ньому журналісти намагаються знайти відповіді на питання: "Чи правда, що Гарант Конституції вибудовує підконтрольний медійний холдинг?" "У скільки він обходиться простим українцям?".

"Вони намагаються державним коштом розбудовувати таке медіа як телеканал "Дом". Десь намагаються захопити контроль над Суспільним мовником", – ділиться даними директорка ГО "Детектор Медіа" Галина Петренко.

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"За 2020-2021 роки вони планують витратити на свої творчі потреби півмільярда гривень, прикриваючись реінтеграцією окупованих територій. Це і є цей дім, який Зеленский побудував для своїх друзів за наші з вами гроші", – зазначив Антон Голобородько, автор блогу "Є питання".