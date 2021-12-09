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Как на Банковой создают медиаимперию Зеленского за деньги из бюджета – расследование

9 декабря, 16:17
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Правда ли, что Гарант Конституции выстраивает подконтрольный медиахолдинг?

Сегодня в 23:10 на телеканале "Украина" выйдет сенсационный специальный репортаж-расследование – "По следам президентской медиамперии". В нем журналисты пытаются найти ответы на вопросы: "Правда ли, что Гарант Конституции выстраивает подконтрольный медийный холдинг?" и "Во сколько он обходится простым украинцам?".

"Они пытаются за государственный счет построить такое медиа как телеканал "Дом". Где-то пытаются захватить контроль над Общественным вещанием", – делится данными директор ОО "Детектор Медиа" Галина Петренко.

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"За 2020-2021 годы они планируют потратить на свои творческие нужды полмиллиарда гривен, прикрываясь реинтеграцией оккупированных территорий. Это и есть тот дом, который Зеленский построил для своих друзей за наши с вами деньги", – отметил Антон Голобородько, автор блога "Есть вопрос".

  • Напомним, что в ноябре ведущая ток-шоу "Обратный отсчет" телеканала "Общественное вещание" (UA:Первый) Мирослава Барчук обвинила Офис президента в давлении на программу и контроль выступлений в эфирах нардепов "Слуги народа". По ее словам, Банковая выдвигала редакции условия и ставила ультиматумы по поводу присутствия "слуг народа" на эфирах.
  • Позже журналисты украинского государственного телеканала Дом, который создавался для борьбы с российской пропагандой на оккупированных территориях (ОРДЛО и Крым), заявили, что получали указания из Офиса президента, как "правильно" освещать деятельность президента Владимира Зеленского и его окружения. Об этом сообщили в Фонде защиты свободы слова.
  • 24 ноября представители провластной партии "Слуга народа" сообщили, что будут игнорировать телеканалы "Украина 24" и "Украина" и не будут участвовать в их проектах. Отказ состоялся перед эфиром программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", где начались обсуждения скандального дела по провалу спецоперации с "вагнеровцами" .

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