"Вагнергейт": кто сорвал спецоперацию и что скажет Зеленский – "Свобода слова Савика Шустера"

На передачу даже пригласили Зеленского и Ермака, чтобы они прояснили расследование Bellingcat

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят долгожданное расследование Bellingcat – кто же виноват в срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

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Также политики попробуют выяснить, есть ли во власти вражеские агенты, а также поговорят, как зеленая энергетика стала средством давления на свободу слова.

Гостями студии будут:

вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук ;

; глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко ;

; глава фракции партии "Слуга народа", член Комитета ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия ;

; лидер партии ВО "Батькивщина", премьер-министр Украины (2005, 2007-2010) Юлия Тимошенко ;

; председатель Службы безопасности Украины (2005), секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2014–2019) Александр Турчинов ;

; народный депутат от "Голоса", полковник СБУ Роман Костенко ;

; народный депутат от "Слуги народа", член ВСК Верховной Рады Украины по делу "вагнеровцев" Алексей Жмеренецкий ;

; главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов ;

; журналист, телеведущая Янина Соколова ;

; лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман ;

; заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов ;

; народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус ;

; народный депутат от "Батькивщины", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко ;

; народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко ;

; основатель и совладелец холдинга "Гидроэнергоинвест – Акванова" Игорь Тынный ;

; генеральный директор ДТЭК ВИЭ Марис Кунискис.

Также на программу пригласили президента и главу ОПУ.

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"В целях объективного освещения важной для страны темы (спецоперации по "вагнеровцам") к участию приглашены президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Надеемся, что власть будет прозрачной и примет приглашение к участию в эфире", – сообщает пресс-служба Шустера.