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"Вагнергейт": хто зірвав спецоперацію і що скаже Зеленський – "Свобода слова Савіка Шустера"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
19 листопада, 14:20
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На передачу навіть запросили Зеленського та Єрмака, щоб вони прояснили розслідування Bellingcat

Сьогодні о 21:00 у прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять довгоочікуване розслідування Bellingcat – хто ж винен у зриві спецоперації із затримання "вагнерівців".

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Також політики спробують з'ясувати, чи є у владі ворожі агенти, а також поговорять, як зелена енергетика стала засобом тиску на свободу слова.

Гостями студії будуть:

  • віцепрем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук;
  • голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко;
  • голова фракції партії "Слуга народу", член Комітету ВРУ з національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія;
  • лідер партії ВО "Батьківщина", прем'єр-міністр України (2005, 2007-2010) Юлія Тимошенко;
  • голова Служби безпеки України (2005), секретар Ради національної безпеки та оборони України (2014–2019) Олександр Турчинов;
  • народний депутат від "Голосу", полковник СБУ Роман Костенко;
  • народний депутат від "Слуги народу", член ТСК Верховної Ради України у справі "вагнерівців" Олексій Жмеренецький;
  • головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов;

  • журналіст, телеведуча Яніна Соколова;

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  • лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016–2019) Володимир Гройсман;
  • заступник міністра енергетики України Максим Немчинов;
  • народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус;
  • народний депутат від "Батьківщини", заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко;
  • народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко;
  • засновник та співвласник холдингу "Гідроенергоінвест – Акванова" Ігор Тинний;
  • генеральний директор ДТЕК ВДЕ Маріс Куніскіс.

Також на програму запросили президента та голову ОПУ.

"З метою об’єктивного висвітлення важливої для країни теми до участі запрошені президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Сподіваємося, що влада буде прозорою та прийме запрошення до участі в ефірі", – повідомляє пресслужба Шустера.

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