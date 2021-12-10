Телеканал "Дом" потратит на ток-шоу Пальчевского 12 млн гривен

Производителем ток-шоу будет компания Татаренко

Андрей Пальчевский планирует запустить шоу / Фото: Коллаж: Сегодня

Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (телеканалы "Дом" и "UATV") планирует профинансировать создание социального шоу, которое будет вести предприниматель и телеведущий Андрей Пальчевский. Об этом пишет издание "Детектор медиа".

В обнародованной на сайте "Прозоро" информации говорится о том, что на ток-шоу планируется выделить более 12 млн грн.

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Планируется создать 60 выпусков по 45 минут.

Проект будет называться "О жизни с Андреем Пальчевским". Создавать его будет ООО "Имаджинариум", владельцем и руководителем которого является Владимир Татаренко, владелец компании "Зе Медиа", проводившей опрос Зеленского на местных выборах.

"Шоу может стать главным проектом на канале: "Возвращает веру в справедливость. Очень необходима программа, которая поможет открыть правду и найти виновных. Интересное шоу, которое может стать главным на нашем телеканале. Такие ток-шоу необходимы, они дают возможность увидеть политического деятеля в действии", – говорится в описании тендера.

Спецрасследование

На телеканале "Украина" вышло сенсационный специальный репортаж-расследование – "По следам президентской медиамперии". В нем журналисты разбилась: "Правда ли, что Гарант Конституции выстраивает подконтрольный медийный холдинг?" и "Во сколько он обходится простым украинцам?".

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Президентский "Дом"

Государственный телеканал "Дом" планируют превратить в общенациональный цифровой вещатель, который будет транслироваться по всей стране. В 2021 году на "Дом" выделили около 300 млн гривен из бюджета.

"Зеленский строит и хочет построить такой условно монополизированный авторитарный режим и вот почему нужна поддержка медиа", – заявил политический аналитик Тарас Семенюк.

А в руководстве этого телеканала – близкие к президенту люди. В частности, сценарист и режиссер сериала "Слуга народа" Александр Кирющенко. В расследовании напоминают, что телеканал "Дом" сначала представили как вещатель для людей, проживающих в ОРДЛО. Но планы у Банковой, очевидно, резко изменились.

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О Пальчевском

Напомним, этим летом владелец медицинского центра и сети лабораторий Eurolab Андрей Пальчевский зарегистрировал в Министерстве юстиции свою политическую силу "Победа Пальчевского".