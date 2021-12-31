"Отступать – некуда": посол России предупредил США о военном ответе Москвы

РФ требует от стран НАТО не расширять Альянс

Посол считает, что дальнейшая ситуация в Украине будет зависеть от переговоров России и НАТО / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия будет отвечать на дальнейшее расширение инфраструктуры НАТО. Ситуация для Москвы сложилась "крайне опасная". Об этом в издании Foreign Policy написал посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, военная поддержка Украины членами НАТО представляет реальную угрозу для России.

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"Если наши партнеры будут продолжать конструировать военно-стратегические реалии, угрожающие существованию нашей страны (России – ред.), мы будем вынуждены создать для них аналогичные уязвимости. Мы подошли к тому моменту, когда нам некуда отступать. Военное освоение Украины странами-членами НАТО – реальная угроза для России", – заявил посол.

Также он отметил, что дальнейшая ситуация в Украине будет зависеть от переговоров России и НАТО и напомнил, что Россия требует от стран НАТО не расширять Альянс и не размещать системы вооружений, которые "представляют угрозу для России".

"Важно, что Вашингтон присоединится к российскому одностороннему мораторию на размещение ракет средней дальности наземного базирования. Серьезного рассмотрения требуют наши предложения о выводе районов учений от линии соприкосновения Россия-НАТО, а также предложения, направленные на повышение предсказуемости действий и снижение опасной военной активности", – написал он.

Переговоры Россия – НАТО

31 декабря министр иностранных дел РФ заявил, что Россия примет меры для устранения угроз своей безопасности, если США и НАТО не примут предложения РФ по гарантиям безопасности.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российско-американские переговоры о гарантиях безопасности пройдут сразу после новогодних каникул, за день до саммита Россия – НАТО. Представитель НАТО подтвердил, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг решил созвать встречу РФ – НАТО 12 января.

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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что НАТО должно исключить требования президента России Владимира Путина о "гарантиях безопасности" и выдвинуть ему встречные.

Кроме того, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз хочет принять участие в переговорах между США и Россией по поводу деэскалации напряженности на российско-украинской границе. Любые дискуссии по европейской безопасности должны проходить в координации с ЕС и при его участии, считает Боррель.