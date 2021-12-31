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"Відступати – нікуди": посол Росії попередив США про військову відповідь Москви

Наталія Магдик Наталія Магдик
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31 грудня, 14:15
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РФ вимагає від країн НАТО не розширювати Альянс
Посол вважає, що подальша ситуація в Україні буде залежати від переговорів Росії та НАТО
Посол вважає, що подальша ситуація в Україні буде залежати від переговорів Росії та НАТО / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія відповідатиме на подальше розширення інфраструктури НАТО. Ситуація для Москви склалася "вкрай небезпечна". Про це у виданні Foreign Policy написав посол Росії у США Анатолій Антонов.

За його словами, військова підтримка України членами НАТО становить реальну загрозу Росії.

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"Якщо наші партнери продовжуватимуть конструювати військово-стратегічні реалії, що загрожують існуванню нашої країни (Росії – ред.), ми будемо змушені створити для них аналогічні вразливості. Ми підійшли до того моменту, коли нам нікуди відступати. Військове освоєння України країнами-членами НАТО – реальна загроза для Росії", – заявив посол.

Також він зазначив, що подальша ситуація в Україні залежатиме від переговорів Росії та НАТО і нагадав, що Росія вимагає від країн НАТО не розширювати Альянс і не розміщувати системи озброєнь, які "небезпечні для Росії".

"Важливо, що Вашингтон приєднається до російського одностороннього мораторію на розміщення ракет середньої дальності наземного базування. Серйозного розгляду вимагають наші пропозиції щодо виведення районів навчань від лінії дотику Росія-НАТО, а також пропозиції, спрямовані на підвищення передбачуваності дій та зниження небезпечної військової активності", – написав він.

Переговори Росія – НАТО

31 грудня міністр закордонних справ РФ заявив, що Росія вживе заходів для усунення загроз своєї безпеки, якщо США та НАТО не приймуть пропозиції РФ щодо гарантій безпеки.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що російсько-американські переговори про гарантії безпеки відбудуться відразу після новорічних канікул, за день до саміту Росія – НАТО . Представник НАТО підтвердив, що генеральний секретар Єнс Столтенберг вирішив скликати зустріч РФ-НАТО 12 січня.

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Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що НАТО має виключити вимоги президента Росії Володимира Путіна щодо "гарантій безпеки" і висунути йому зустрічні.

Крім того, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявляв, що Євросоюз хоче взяти участь у переговорах між США та Росією стосовно деескалації напруженості на російсько-українському кордоні. Будь-які дискусії щодо європейської безпеки мають відбуватися в координації з ЄС та за його участі, вважає Боррель.

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