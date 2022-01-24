Они скоро передумают: у Зеленского объяснили эвакуацию американских дипломатов

Решение США не повлияет на взаимодействие двух стран, считает Михаил Подоляк

Эвакуация членов семей и части сотрудников посольства США в Киеве может быть вызвана не ростом угрозы вторжения России, а внутриполитической ситуацией в США.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии Liga.net.

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По его словам, если бы Госдеп США не сделал этого, то столкнулся бы с критикой внутри страны.

Как отметил советник главы ОП, США постоянно говорят о рисках ухудшения ситуации с безопасностью в Украине, потому было бы странно не проявить заботу о членах семей сотрудников посольства.

"Не нужно те или иные внутренние управленческие решения правительств стран-партнеров превращать в какие-либо "тревожные сигналы"… Решение США не вносит серьезных изменений в работу американских диппредставительств, уровень взаимодействия и эффективности останется прежним", – сказал Подоляк.

Советник главы ОП считает, что решение об эвакуации могут пересмотреть уже в феврале.

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Михаил Подоляк: встреча президентов 1 сентября информационно выгоднее для Украины. Фото: facebook.com/mpodolyak2

В МИД считают решение США "чрезмерно осторожным"

В Министерстве иностранных дел Украины в ответ на эвакуацию членов семей американских дипломатов призвали сохранять спокойствие.

"Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерной осторожности. Фактически кардинальных изменений в ситуации безопасности в последнее время не произошло: угроза новых волн российской агрессии остается постоянной с 2014 года, а накопление российских войск у государственной границы началось еще в апреле прошлого года", – говорится в комментарии МИД.

Как отметили в ведомстве, решение Госдепа США не означает, что все сотрудники американского посольства сейчас уедут из Украины.

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"Посольство продолжит полноценно работать. Члены дипмиссии получили возможность уехать, если у них есть такое желание. Однако их отъезд вовсе не обязателен", – сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отъезд иностранных дипломатов из Украины

Госдеп США 24 января дал разрешение на добровольный выезд своих дипломатов и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве. Спикер МИД Украины Олег Николенко назвал данное решение преждевременным.

Кроме того, Великобритания начала отзывать сотрудников посольства в Украине на фоне предупреждений о российском вторжении.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не собирается эвакуировать из Украины своих дипломатов или их семьи в связи с угрозой нового вторжения России.

18 января американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой сообщалось, что из Украины массово выезжают российские дипломаты.

МИД РФ опроверг данную информацию и сообщил, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме.