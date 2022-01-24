Вони незабаром передумають: у Зеленського пояснили евакуацію американських дипломатів

Рішення США не вплине на взаємодію двох країн, вважає Михайло Подоляк

Евакуація членів сімей та частини співробітників посольства США у Києві можже бути викликана не зростанням загрози вторгнення Росії, а внутрішньополітичної ситуацією в США.

Таку думку висловив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі Liga.net.

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За його словами, якби Держдеп США не зробив цього, то зіткнувся б з критикою всередині країни.

Як зазначив радник голови ВП, США постійно говорять про ризики погіршення ситуації з безпекою в Україні, тому було б дивно не піклуватися про членів сімей співробітників посольства.

"Не потрібно ті чи інші внутрішні управлінські рішення урядів країн-партнерів перетворювати на будь-які "тривожні сигнали"... Рішення США не вносить серйозних змін у роботу американських диппредставництв, рівень взаємодії та ефективності залишиться тим самим", – сказав Подоляк.

Радник голови ВП вважає, що рішення про евакуацію можуть переглянути вже у лютому.

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У МЗС вважають рішення США "надмірно обережним"

У Міністерстві закордонних справ України у відповідь на евакуацію членів сімей американських дипломатів закликали зберігати спокій.

"Поважаючи право іноземних держав на забезпечення безпеки своїх дипломатичних місій, вважаємо такий крок американської сторони передчасним та проявом надмірної обережності. Фактично кардинальних змін у безпеці останнім часом не сталося: загроза нових хвиль російської агресії залишається постійною з 2014 року, а накопичення російських військ біля державного кордону розпочалося ще у квітні минулого року", – йдеться у коментарі МЗС.

Як зазначили у відомстві, рішення Держдепу США не означає, що всі співробітники американського посольства зараз виїдуть з України.

"Посольство продовжить повноцінно працювати. Члени дипмісії отримали можливість виїхати, якщо вони мають таке бажання. Проте їхній від'їзд зовсім не обов'язковий", – повідомляє пресслужба МЗС України.

Від'їзд іноземних дипломатів з України

Держдеп США 24 січня дав дозвіл на добровільний виїзд своїх дипломатів та зобов'язав виїхати членів їхніх сімей із посольства у Києві. Спікер МЗС України Олег Ніколенко назвав це рішення передчасним.

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Крім того, Велика Британія почала відкликати співробітників посольства в Україні на тлі попереджень про російське вторгнення.

Своєю чергою голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз не збирається евакуювати з України своїх дипломатів чи їхні сім'ї у зв'язку з загрозою нового вторгнення Росії.

18 січня американське видання The New York Times опублікувало статтю, в якій повідомлялося, що з України масово виїжджають російські дипломати.

МЗС РФ спростувало цю інформацію і повідомило, що посольство Росії в Києві працює в штатному режимі.