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Це не означає нападу Росії – що стоїть за евакуацією США з України

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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24 січня, 11:53
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Політологи розкрили причину, чому США відкликає своїх дипломатів, та розповіли, наскільки серйозна ситуація
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Політичні експерти в ефірі телеканалу України 24 розповіли, чому США відкликають своїх дипломатів з України, і наскільки серйозною є ситуація на тлі загрози вторгнення РФ до нашої країни.

Політолог Володимир Лупацій вважає, що США звикли перестраховуватися навіть на незначні загрози.

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"По-перше, потрібно глобально розуміти. США, на відміну від нас, трохи інакше реагують на загрози. У нас реагують на загрози, коли вдарять нижче пояса. У США та інших країнах, які ретельно ставляться до безпеки, своїх громадян, у тому числі, вони реагують на наміри, або навіть на декларації з боку будь-кого умовного супротивника. Це треба сприймати так. Немає прямого зв'язку між їхніми заявами та початком бойових дій", – сказав він.

Водночас, політолог-американіст Владислав Фарапонов також підтвердив слова свого колеги, що в американців такий менталітет – діяти на випередження.

"США – це серйозні перестраховики. Вони заздалегідь реагують на будь-які події. Це стосується як коронавірусу, так і ризиків війни. Приміром, у квітні 2021 року була рекомендація не їздити в Україну. Потім у травні, грудні того ж року була аналогічна ситуація. Такі заяви (з боку США –ред.) є досить частими", – зазначив Фарапонов.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що як такої загрози вторгнення наразі немає, а те, що відбувається – це протистояння США та Росії.

"Я вважаю, що це продовження протистояння Заходу та Росії. На сьогоднішній день РФ не здатна на гарячу війну та активну фазу бойових дій, особливо проти нас. Тому вживаються заходи, які розжарюють обстановку з двох сторін: Росія готується до навчань і перекидає війська наразі у Білорусь. США кажуть, що евакуюватимуть дипломатів. Є вже інформація про те, що главі МЗС РФ Сергію Лаврову доручено привітати ті країни, які відкликають частину дипкорпусу", – вважає він.

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Ситуація із дипломатами

Візит ЦРУ, сенаторів та Блінкена

18 січня джерела CNN повідомили, що 12 січня глава ЦРУ Вільям Бернс відвідав столицю України, де зустрівся з колегами з розвідки та президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, 16-18 січня в Україні знаходилися американські сенатори.

19 січня за дорученням Байдену в Україну прилетів Ентоні Блінкен, який провів переговори з президентом України та міністром закордонних справ Блінкен розповів, що для його візиту в Україну було три причини.

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