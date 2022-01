Директор ЦРУ зустрівся з Зеленським: CNN дізнався про деталі таємної розмови

Американська розвідка у Києві провела переговори з керівництвом країни щодо можливого вторгнення Росії в Україну. Про це виданню CNN повідомили поінформовані джерела.

За інформацією ЗМІ, 12 січня глава ЦРУ Вільям Бернс відвідав столицю України, де зустрівся з колегами з розвідки та президентом України Володимиром Зеленським.

Scoop: CIA Dir Burns перетворений на Kyiv останній день і met with Zelensky, amid Russias military buildup. A US official said Burns & intel counterparts розглянули поточні оцінки ризику до України. US disclosed alleged Російський false flag plot soon after. w/ @KatieBoLillis