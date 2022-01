Директор ЦРУ встретился с Зеленским: CNN узнало детали тайного разговора

Американская разведка в Киеве провела переговоры с руководством страны относительно возможного вторжения России в Украину. Об этом изданию CNN сообщили информированные источники.

По информации СМИ, 12 января глава ЦРУ Уильям Бернс посетил столицу Украины, где встретился с коллегами из разведки и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Scoop: CIA Dir Burns traveled to Kyiv last week and met with Zelensky, amid Russias military buildup. A US official said Burns & intel counterparts discussed current assessments of risk to Ukraine. US disclosed alleged Russian false flag plot soon after. w/@KatieBoLillis