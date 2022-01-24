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Это не означает нападения России – что стоит за эвакуацией США из Украины

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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24 января, 11:53
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Политологи раскрыли причину, почему США отзывает своих дипломатов, и рассказали, насколько серьезная ситуация
Эксперты объяснили причину эвакуации дипломатов из Украины
Эксперты объяснили причину эвакуации дипломатов из Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Политические эксперты в эфире телеканала Украины 24 рассказали, почему США отзывают своих дипломатов из Украины, и насколько серьезная ситуация на фоне угрозы вторжения РФ в нашу страну.

Политолог Владимир Лупаций считает, США привыкли перестраховываться даже на незначительные угрозы.

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"Во-первых, нужно глобально понимать. США в отличии от нас немного иначе реагируют на угрозы. У нас реагируют на угрозы, когда ударят ниже пояса. В США и других странах, которые тщательно относятся к безопасности своих граждан, в том числе, они реагируют на намеренья, или даже на декларации со стороны кого-либо условного противника. Это надо воспринимать так. Нет прямой связи между их заявлениями и началом боевых действий", – сказал он.

В то же время политолог-американист Владислав Фарапонов также подтвердил слова своего коллеги, что у американцев такой менталитет – действовать на опережение.

"США – это серьезные перестраховщики. Они реагируют заблаговременно на любые события. Это касается как коронавируса, так и рисков войны. К примеру, в апреле 2021 года была рекомендация не ездить в Украину. Потом в мае, декабре того же года была аналогичная ситуация. Такого рода заявления (со стороны США –ред.) есть достаточно частыми", – отметил Фарапонов.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что как таковой угрозы вторжения сейчас нет, а происходящее – это противостояние США и России.

"Я считаю, что это продолжение противостояния Запада и России. На сегодняшний день РФ не способна на горячую войну и активную фазу боевых действий, особенно против нас. Поэтому, принимаются меры, которые накаляют обстановку с двух сторон: Россия готовится к учениям и перекидывает войска сейчас в Беларусь. США говорят, что будут эвакуировать дипломатов. Есть уже информация о том, что главе МИД РФ Сергею Лаврову поручено поздравить те страны, которые отзывают часть дипкорпуса", – считает он.

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Ситуация с дипломатами

Визит ЦРУ, сенаторов и Блинкена

18 января источники CNN сообщили, что 12 января глава ЦРУ Уильям Бернс посетил столицу Украины, где встретился с коллегами из разведки и президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, 16-18 января в Украине находились американские сенаторы.

19 января по поручения Байдена в Украину прилетел Энтони Блинкен, который провел переговоры с президентом Украины и министром иностранных дел. Блинкен рассказал, что для его визита в Украину было три причины.

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