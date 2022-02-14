Одна фракция пропустила экстренное заседание Верховной Рады

Секретарь СНБО рассказал, сколько нардепов находятся сейчас за границей

Данилов точно знает, куда уехали нардепы / Коллаж "Сегодня"

Не все народные депутаты Украины присутствовали на экстренном заседании Верховной Рады, которое состоялось вечером 14 февраля на фоне нарастающего беспокойства возможным вторжением России на территорию нашей страны. На заседании присутствовали председатель ВР, руководство ВР, все главы фракций, кроме ОПЗЖ, министр обороны, глава СБУ, премьер-министр Украины.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов по итогам экстренного заседания, передает телеканал "Украина 24".

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Кто пропустил

"На данный момент могу сообщить, что 23 народных депутата находятся за границей Украины. Однако будем считать, что они завтра успеют на заседание, которое будет в 10 часу начинаться в ВР и выполнят свой гражданский долг", – сказал Данилов.

"ОПЗЖ отказалась от участия в этом мероприятии", – отметил секретарь СНБО.

Почему они выбрали такую позицию, Данилову сложно было ответить – "ОПЗЖ точно не ко мне", – резюмировал он.

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