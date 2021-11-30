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Новые рейтинги партий: кто лидирует вместо "Слуг" и что там Разумков?

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
30 ноября, 18:46
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"Европейская солидарность" опережает партию "Слуга народа"
"Разумная политика" Разумкова попала в рейтинг
"Разумная политика" Разумкова попала в рейтинг / Фото: Коллаж: Сегодня

Если бы сейчас проходили парламентские выборы, то за партии "ЕС" и "Слуга народа" получили бы 17% и 15% голосов. Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, проведенного 26-29 ноября.

В тоже время, политическая сила бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, которой не было в предварительных опросах, показала поддержку 10% украинцев.

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Украинцам задали вопрос, кого бы они поддержали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Сколько набрали бы партии:

  • "Европейская солидарность" (14,8% среди всех респондентов и 17,1% среди определившихся с выбором),
  • "Слуга народа" (13% и 15%),
  • "Батьківщина" (11,5% и 13,3%).
  • "Разумная политика" (8,6% и 9,9%),
  • "ОПЗЖ" (8% и 9,2%),
  • "Сила и честь" (5,8% и 6,7%),
  • "Украинская стратегия Гройсмана" (5% и 5,7%),
  • РПЛ (4,7% и 5,4%),
  • "Наши" (4,6% и 5,3%),
  • "УДАР" (3,9% и 4,5%)".

Детали: У других партий – поддержка ниже.

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По информации социологов, по формальным признакам рейтинги таких политических сил, как ЕС и "Слуга народа" отличаются в пределах статистической погрешности.

В тоже время, рейтинги "ЕС" и "Батькивщины" отличаются сверх статистической погрешности, а "Слуги народа" и "Батькивщины" – в пределах статистической погрешности.

Как проводился опрос

В течение 26-29 ноября 2021 года Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью.

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"Разумная политика" от Разумкова

  • 16 ноября Разумков рассказал о создании своего МФО. "Теперь уже официально! Сегодня в стенах парламента объявлено о создании МФО "Разумная политика". Благодарю каждого, кто не побоялся объединиться ради перемен в нашем государстве. Дальше – больше!" – написал политик в своем Telegram.
  • 15 ноября на съезде партии "Слуга народа" не стали поднимать вопрос о лишении мандата нардепа бывшего председателя Верховной Рады Украины, а ныне внефракционного народного депутата Дмитрия Разумкова. А все потому, что "испугались".
  • В целом экс-спикер не собирается уходить из политики и вынашивает планы по созданию своей партии.

Разумков идет в президенты

Разумков ответил на вопрос, есть ли у него президентские амбиции. Политик впервые подтвердил, что будет участвовать в президентских и парламентских выборах. Но остается интрига – будет ли он кандидатом в президенты или появится в другой роли, как это было на выборах, где победил Зеленский.

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Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
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