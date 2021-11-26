Разумков примет участие в президентских выборах в 2024 году – заявление

Экс-спикер Верховной Рады заявил, что хочет исправить ошибки 2019 года

Разумков заявил, что у него есть политические амбиции / Коллаж "Сегодня"

Глава Верховной Рады Украины в 2019 – 2021 годах Дмитрий Разумков ответил на вопрос, есть ли у него президентские амбиции. Политик впервые подтвердил, что будет участвовать в президентских и парламентских выборах. Но остается интрига – будет ли он кандидатом в президенты, или появится в другой роли, как это было на выборах, где победил Зеленский? Напомним, согласно Конституции, главу государства будут избирать в 2024 году, а новый парламент – осенью 2023-го.

Своими планами Дмитрий Разумков поделился в кулуарах " Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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Неожиданное заявление

В разговоре о президентских амбициях с экс-спикером журналист упомянул последнюю социологию, согласно которой Разумков обогнал президента по уровню доверия общества. Он также спросил у экс-спикера, не является ли этот факт сигналом от общества.

"Хочу поблагодарить всех, кто доверяет, а я буду делать все, чтобы это доверие не разрушить и не потерять… Я реализую все амбиции для того, чтобы действительно изменить эту страну. То, что не получилось сделать в 2019 году, будем делать дальше", – ответил Разумков.

Но журналист все же уточнил, не являются ли слова экс-спикера подтверждением об участии в президентских выборах. На что Дмитрий Разумков заявил: "Будут выборы – потом пойдем. Я принимал участие во всех выборах. Я думаю, в следующих выборах я тоже приму участие… И в президентских и парламентских".

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Однако, узнать наверняка, зарегистрирует ли Дмитрий Разумков свою кандидатуру в президенты в 2024 году, узнать не удалось. Тем не менее, это первое такого рода заявления от экс-спикера, где он твердо решил публично заявить про участие в избирательном процессе.

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