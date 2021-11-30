Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Влада Події

Нові рейтинги партій: хто лідирує замість "Слуг" і що там Разумков?

Наталія Магдик Наталія Магдик
30 листопада, 18:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
"Європейська солідарність" випереджає партію "Слуга народу"
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Якби зараз проходили парламентські вибори, то за партії "ЄС" та "Слуга народу" отримали б 17% та 15% голосів. Про це свідчать результати опитування КМІС, проведеного 26-29 листопада.

У той же час політична сила колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, якої не було в попередніх опитуваннях, показала підтримку 10% українців.

Реклама

Українцям поставили питання, кого б вони підтримали, якби вибори відбулися найближчої неділі. Скільки б набрали партії:

  • "Європейська солідарність" (14,8% серед усіх респондентів та 17,1% серед тих, хто визначився з вибором),
  • "Слуга народу" (13% та 15%),
  • "Батьківщина" (11,5% та 13,3%).
  • "Розумна політика" (8,6% та 9,9%),
  • "ОПЗЖ" (8% та 9,2%),
  • "Сила та честь" (5,8% та 6,7%),
  • "Українська стратегія Гройсмана" (5% та 5,7%),
  • РПЛ (4,7% та 5,4%),
  • "Наші" (4,6% та 5,3%),
  • "УДАР" (3,9% та 4,5%)".

В інших партіях – підтримка нижче.

Реклама

За інформацією соціологів, за формальними ознаками рейтинги таких політичних сил, як ЄС та "Слуга народу" відрізняються у межах статистичної похибки.

Водночас, рейтинги "ЄС" та "Батьківщини" відрізняються понад статистичні похибки, а "Слуги народу" та "Батьківщини" – у межах статистичної похибки.

Як проводилося опитування

Протягом 26-29 листопада 2021 року Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонного інтерв'ю.

Реклама

"Розумна політика" від Разумкова

  • 16 листопада Разумков розповів про створення свого МФО. "Тепер уже офіційно! Сьогодні у стінах парламенту оголошено про створення МФО "Розумна політика". Дякую кожному, хто не побоявся об'єднатися заради змін у нашій державі. Далі – більше!" – написав політик у своєму Telegram.
  • 15 листопада на з'їзді партії "Слуга народу " не стали порушувати питання про позбавлення мандата нардепа колишнього голови Верховної Ради України, а нині позафракційного народного депутата Дмитра Разумкова. А все тому, що "злякалися".
  • Загалом екс-спікер не збирається йти з політики та виношує плани створення своєї партії.

Розумков іде у президенти

Разумков відповів на запитання, чи має президентські амбіції. Політик уперше підтвердив, що братиме участь у президентських та парламентських виборах . Але залишається інтрига – чи буде він кандидатом у президенти, чи з'явиться в іншій ролі, як це було на виборах, де переміг Зеленський.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Перепалка Зеленського і Бутусова щодо "вагнергейту": головні питання, на які немає відповіді Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов Їх не покликали: обурені журналісти йдуть до Зеленського лише з одним питанням Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Стріляє з гаубиці та сперечається з президентом. Що зроблять із журналістом Бутусовим Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

30 листопада 1991. Понад 200 зарубіжних журналістів прибули до Києва для висвітлення Всеукраїнського референдуму і виборів президента...

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.17

Російський рубль (₽)

0.3644

Євро (€)

30.65

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

85 245

захворіло за тиждень в Україні

-21%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти