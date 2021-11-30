Нові рейтинги партій: хто лідирує замість "Слуг" і що там Разумков?

Якби зараз проходили парламентські вибори, то за партії "ЄС" та "Слуга народу" отримали б 17% та 15% голосів. Про це свідчать результати опитування КМІС, проведеного 26-29 листопада.
У той же час політична сила колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, якої не було в попередніх опитуваннях, показала підтримку 10% українців.
Українцям поставили питання, кого б вони підтримали, якби вибори відбулися найближчої неділі. Скільки б набрали партії:
Далі по темі
- "Європейська солідарність" (14,8% серед усіх респондентів та 17,1% серед тих, хто визначився з вибором),
- "Слуга народу" (13% та 15%),
- "Батьківщина" (11,5% та 13,3%).
- "Розумна політика" (8,6% та 9,9%),
- "ОПЗЖ" (8% та 9,2%),
- "Сила та честь" (5,8% та 6,7%),
- "Українська стратегія Гройсмана" (5% та 5,7%),
- РПЛ (4,7% та 5,4%),
- "Наші" (4,6% та 5,3%),
- "УДАР" (3,9% та 4,5%)".
В інших партіях – підтримка нижче.
За інформацією соціологів, за формальними ознаками рейтинги таких політичних сил, як ЄС та "Слуга народу" відрізняються у межах статистичної похибки.
Водночас, рейтинги "ЄС" та "Батьківщини" відрізняються понад статистичні похибки, а "Слуги народу" та "Батьківщини" – у межах статистичної похибки.
Як проводилося опитування
Протягом 26-29 листопада 2021 року Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонного інтерв'ю.
"Розумна політика" від Разумкова
- 16 листопада Разумков розповів про створення свого МФО. "Тепер уже офіційно! Сьогодні у стінах парламенту оголошено про створення МФО "Розумна політика". Дякую кожному, хто не побоявся об'єднатися заради змін у нашій державі. Далі – більше!" – написав політик у своєму Telegram.
- 15 листопада на з'їзді партії "Слуга народу " не стали порушувати питання про позбавлення мандата нардепа колишнього голови Верховної Ради України, а нині позафракційного народного депутата Дмитра Разумкова. А все тому, що "злякалися".
- Загалом екс-спікер не збирається йти з політики та виношує плани створення своєї партії.
Розумков іде у президенти
Разумков відповів на запитання, чи має президентські амбіції. Політик уперше підтвердив, що братиме участь у президентських та парламентських виборах . Але залишається інтрига – чи буде він кандидатом у президенти, чи з'явиться в іншій ролі, як це було на виборах, де переміг Зеленський.