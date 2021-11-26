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Разумков візьме участь у президентських виборах у 2024 році – заява

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
26 листопада, 22:41
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Екс-спікер Верховної Ради заявив, що хоче виправити помилки 2019 року
Разумков заявив, що має політичні амбіції / Колаж "Сьогодні"
Разумков заявив, що має політичні амбіції / Колаж "Сьогодні"

Голова Верховної Ради України у 2019 – 2021 роках Дмитро Разумков відповів на запитання, чи має президентські амбіції. Політик вперше підтвердив, що братиме участь у президентських та парламентських виборах. Але лишається інтрига – чи буде він кандидатом у президенти, чи з'явиться в іншій ролі, як це було на виборах, де переміг Володомир Зеленський? Нагадаємо, згідно з Конституцією, главу держави обиратимуть 2024 року, а новий парламент – восени 2023-го.

Своїми планами Дмитро Разумков поділився у кулуарах "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

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Несподівана заява

У розмові про президентські амбіції з екс-спікером журналіст згадав останню соціологію, згідно з якою Разумков випередив президента за рівнем довіри суспільства. Він також запитав екс-спікера, чи не є цей факт сигналом від суспільства.

"Хочу подякувати всім, хто довіряє, а я робитиму все, щоб цю довіру не зруйнувати і не втратити… Я реалізую всі амбіції для того, щоб справді змінити цю країну. Те, що не вдалося зробити в 2019 році, робитимемо далі ", – відповів Разумков.

Але журналіст все ж таки уточнив, чи не є слова екс-спікера підтвердженням про участь у президентських виборах. На що Дмитро Разумков заявив: "Будуть вибори – потім підемо. Я брав участь у всіх виборах. Я думаю, в наступних виборах я теж візьму участь… І у президентських та парламентських".

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Однак, дізнатися, напевно, чи зареєструє Дмитро Разумков свою кандидатуру в президенти у 2024 році, дізнатися не вдалося. Тим не менш, це перша така заява від екс-спікера, де він твердо вирішив публічно сказати про участь у виборчому процесі.

Кар'єра

  • На початку листопада колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив про намір створити у парламенті депутатське об’єднання. Навіть назву вигадали співзвучну з його прізвищем – "Розумна політика". 16-го листопада про створення нового МФО оголосили на пленарному засіданні.
  • На минулому 15 листопада з'їзді партії "Слуга народу" не стали порушувати питання про позбавлення мандату нардепа колишнього голови Верховної Ради України, а нині позафракційного народного депутата Дмитра Разумкова. А все тому, що "злякалися".
  • Загалом екс-спікер не збирається йти з політики та виношує плани створення своєї партії.

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