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"Будуватиму партію": Разумков сказав, чи об'єднається з Аваковим

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
12 листопада, 11:46
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Останнім часом багато чуток про їхнє об'єднання – нардеп поставив крапку у цьому питанні
У Разумкова (праворуч) та Авакова таки не будуть однієї партії? Колаж "Сьогодні"
У Разумкова (праворуч) та Авакова таки не будуть однієї партії? Колаж "Сьогодні"

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не збирається об'єднуватися з колишнім головою МВС Арсеном Аваковим в одній партії – кожен піде своєю дорогою. Про це він сказав LB.ua.

За його словами, він будуватиме окремо свою партію, а Аваков, можливо, свою.

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"У кожного з нас своя ідеологічна ніша та позиціонування. Це абсолютно правильно сказав Арсен Аваков. У них – правий центр. Я буду ближче до лівого центру. Так, і там, і у мене – центризм. Центризм справді об'єднає країну. Але спільних політичних проєктів з Арсеном Борисовичем ми не запускали... Такого проєкту немає. Я не братиму участі в проєктах, а будуватиму партію. Думаю, що Арсен Борисович та інші колеги теж будуватимуть щось своє. Якщо будуть", – сказав Разумков.

Аваков та партія Разумкова

  • 5 листопада Аваков у великому інтерв'ю в ефірі "Україна 24" запропонував створити нову партію, до якої могли б увійти важковаговики української політики. Туди він приписав і Разумкова.
  • Через ці слова почали ходити розмови про їхнє можливе об'єднання. Але нещодавно ексглава МВС чітко заявив, що не збирається об'єднуватися з Розумковим, а також звинуватив Офіс президента у поширенні фейків.

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