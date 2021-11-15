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Що вирішили "слуги" на з'їзді окрім нового голови партії – шість питань

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
15 листопада, 20:10
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Проштовхуватимуть обов'язкове пенсійне страхування та посилення покарань за корупцію
Партія має намір прискорити ухвалення низки скандальних законопроектів / Колаж "Сьогодні"
Партія має намір прискорити ухвалення низки скандальних законопроектів / Колаж "Сьогодні"

XIII з'їзд провладної партії "Слуга народу", що швидко пройшов сьогодні, закінчився крім обрання нового глави партії визначенням шести головних завдань, якими партія має зайнятися найближчим часом.

Ці завдання були опубліковані на сайті партії.

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Доручення

Керівництво партії отримало доручення, провести необхідні консультації та внести на розгляд наступного з'їзду нову редакцію Статуту партії.

Депутатам монобільшості у Верховній Раді доручили у прискореному порядку розробити та внести на розгляд парламенту законопроекти, спрямовані на виконання передвиборчої програми партії. Мова про:

  • Звернутися до фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді з вимогою прискорити розробку або внесення на розгляд парламенту законопроєктів, спрямованих на виконання передвиборчої програми партії. Зокрема про:
  • запровадження обов’язкового пенсійного страхування;
  • запровадження найжорсткіших покарань за корупцію та розкрадання у Збройних силах України та Міністерстві оборони;
  • поліпшення матеріального забезпечення працівників освіти;
  • управління побутовими відходами та стимулювання будівництва сміттєпереробних заводів;
  • впровадження невідворотності покарань для працівників поліції, прокуратури та СБУ за перевищення службових повноважень.

Як пройшов день у "слуг"

15 листопада пройшов з'їзд "Слуги народу", під час якого обрали нового лідера, замість призначеного минулого місяця першим віце-спікером Верховної Ради Олександра Корнієнка. Без іншої альтернативи партія проголосувала за запропоновану керівництвом кандидатуру Олени Шуляк.

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Трохи пізніше відбулося засідання фракції "Слуга Народу", під час якого було ухвалено рішення ініціювати процедуру виключення Артема Дмитрука зі свого складу.

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