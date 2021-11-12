"Буду строить партию": Разумков сказал, объединится ли с Аваковым

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не собирается объединяться с бывшим главой МВД Арсеном Аваковым в одной партии – каждый пойдет своей дорогой. Об этом он сказал LB.ua.
По его словам, он будет строить отдельно свою партию, а Аваков, возможно, свою.
"У каждого из нас своя идеологическая ниша и позиционирование. Это совершенно правильно сказал Арсен Аваков. У них – правый центр. Я буду ближе к левому центру. Да, и там, и у меня – центризм. Центризм действительно объединит страну. Но общих политических проектов с Арсеном Борисовичем мы не запускали … Такого проекта нет. Я не буду участвовать в проектах, а буду строить партию. Думаю, что Арсен Борисович и другие коллеги будут тоже строить что-то свое. Если будут", – сказал Разумков.
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Аваков и партия Разумкова
- 1 ноября Разумков заявил, что намерен создать свою партию, чтобы выполнить обещания, данные людям и не выполненные партией "Слуга народа", а также намекнул, что может выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента 2024 года.
- Бывший генпрокурор Юрий Луценко рассказывал, с кем ведет переговоры Разумков.
- Недавно Разумков заявил, что не звал в свой новый политический проект журналиста Дмитрия Гордона и известного доктора Евгения Комаровского.
- 5 ноября Аваков в большом интервью в эфире "Украина 24" предложил создать новую партию, в которую могли бы войти тяжеловесы украинской политики. Туда он приписал и Разумкова.
- Из-за этих слов стали ходить разговоры об их возможном объединении. Но недавно экс-глава МВД четко заявил, что не собирается объединяться с Разумковым, а также обвинил Офис президента в распространении фейков.