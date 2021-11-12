"Буду строить партию": Разумков сказал, объединится ли с Аваковым

В последнее время много слухов об их объединении – нардеп поставил точку в этом вопросе

У Разумкова (справа) и Авакова все-таки не будут одной партии? Коллаж "Сегодня"

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не собирается объединяться с бывшим главой МВД Арсеном Аваковым в одной партии – каждый пойдет своей дорогой. Об этом он сказал LB.ua.

По его словам, он будет строить отдельно свою партию, а Аваков, возможно, свою.

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"У каждого из нас своя идеологическая ниша и позиционирование. Это совершенно правильно сказал Арсен Аваков. У них – правый центр. Я буду ближе к левому центру. Да, и там, и у меня – центризм. Центризм действительно объединит страну. Но общих политических проектов с Арсеном Борисовичем мы не запускали … Такого проекта нет. Я не буду участвовать в проектах, а буду строить партию. Думаю, что Арсен Борисович и другие коллеги будут тоже строить что-то свое. Если будут", – сказал Разумков.

Аваков и партия Разумкова