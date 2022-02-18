Никакого наступления! Кулеба обвинил оккупантов во лжи

МИД Украины отвергло все обвинения в адрес ВСУ

Киев в очередной раз опроверг дезинформацию / Коллаж "Сегодня"

Киев отверг обвинения Российской Федерации и ее представителей в том, что Украина проводит диверсии на Донбасе и планирует наступления на так называемые "Л/ДНР".

Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в твиттере.

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МИД Украины

"Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе. Мы полностью отданы исключительно дипломатическому урегулированию", – написал Кулеба.

С той стороны

На неподконтрольных Киеву частях Донбасса якобі продолжают ждать наступления Вооруженных сил Украины.

Например, главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы "в ближайшее время отдаст приказ украинской армии начать наступление на "ДНР" и "ЛНР".

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"Вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса", – в очередной раз начал паниковать пророссийский представитель.

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