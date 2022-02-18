Никакого наступления! Кулеба обвинил оккупантов во лжи

Киев отверг обвинения Российской Федерации и ее представителей в том, что Украина проводит диверсии на Донбасе и планирует наступления на так называемые "Л/ДНР".
Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в твиттере.
МИД Украины
"Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе. Мы полностью отданы исключительно дипломатическому урегулированию", – написал Кулеба.
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С той стороны
На неподконтрольных Киеву частях Донбасса якобі продолжают ждать наступления Вооруженных сил Украины.
Например, главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы "в ближайшее время отдаст приказ украинской армии начать наступление на "ДНР" и "ЛНР".
"Вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса", – в очередной раз начал паниковать пророссийский представитель.
Обстановка
- Утром 17 февраля российские оккупационные войска усилили обстрелы на Донбассе. Ударили по Станице Луганской и окрестностям. После обстрела примерно в 8:50 снаряды прилетели в детский сад "Казка".
- В этот же день пророссийские оккупанты обстреляли села Старый Айдар и Лобачово. Всех жителей Счастьенской ОТГ попросили не выходить на улицу, находиться в помещениях и вблизи укрытий.
- При этом по словам Пушилина, население Донбасса массово выезжает в Россию в ожидании наступления ВСУ.
- 17 февраля на экстренном заседании ООН представитель США потребовал защитить Украину от агрессии Москвы.