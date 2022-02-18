Жодного наступу! Кулеба звинуватив окупантів у брехні

Київ відкинув звинувачення Російської Федерації та її представників у тому, що Україна проводить диверсії на Донбасі та планує наступи на так звані "Л/ДНР".
Про це написав Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твіттері.
МЗС України
"Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню" , – написав Кулеба.
Далі по темі
З того боку
На непідконтрольних Києву частинах Донбасу начебто чекають наступу Збройних сил України.
Наприклад, ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито "найближчим часом віддасть наказ української армії розпочати наступ на "ДНР" та "ЛНР".
"Збройні сили противника перебувають у бойових порядках та готові до силового захоплення Донбасу", – вкотре почав панікувати проросійський представник.
Обстановка
- Вранці 17 лютого російські окупаційні війська посилили обстріл на Донбасі. Вдарили по Станиці Луганській та околицях. Після обстрілу приблизно о 8:50 снаряди прилетіли до дитячого садка "Сказка" .
- Цього ж дня проросійські окупанти обстріляли села Старий Айдар та Лобачове. Усіх жителів ОТГ попросили не виходити на вулицю, перебувати у приміщеннях та поблизу укриттів.
- При цьому, за словами Пушиліна, населення Донбасу масово виїжджає до Росії в очікуванні наступу ЗСУ.
- 17 лютого на екстреному засіданні ООН представник США вимагав захистити Україною від агресії Москви.