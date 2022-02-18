Жодного наступу! Кулеба звинуватив окупантів у брехні

МЗС України відкинуло всі звинувачення на адресу ЗСУ

Київ вкотре спростував дезінформацію / Колаж "Сьогодні"

Київ відкинув звинувачення Російської Федерації та її представників у тому, що Україна проводить диверсії на Донбасі та планує наступи на так звані "Л/ДНР".

Про це написав Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твіттері.

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МЗС України

"Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню" , – написав Кулеба.

З того боку

На непідконтрольних Києву частинах Донбасу начебто чекають наступу Збройних сил України.

Наприклад, ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито "найближчим часом віддасть наказ української армії розпочати наступ на "ДНР" та "ЛНР".

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"Збройні сили противника перебувають у бойових порядках та готові до силового захоплення Донбасу", – вкотре почав панікувати проросійський представник.

Обстановка