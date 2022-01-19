"Никаких решений без Украины": о чем Зеленский говорил с Блинкеном

Госсекретарь США прибыл в Украину 19 января

Зеленский провел переговоры с главой Госдепа Блинкеном. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский переговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве.

"Завершили переговоры с Энтони Блинкеном. Ценю личную вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины. Благодарен за действенную политическую поддержку и поддержку безопасности. Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия. Убежден, что никакого решения по Украине без Украины не будет", – написал Зеленский в Twitter.

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Блинкен встретился с Зеленским по просьбе Байдена

Блинкен заявил, что президент США Джо Байден лично попросил его приехать в Украину, чтобы подтвердить украинцам поддержку. Об этом сообщает Интерфакс.

Фото: Владимир Зеленский/Twitter

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По словам госсекретаря, сегодня возле границ Украины находятся около 100 тысяч российских солдат. Он подчеркнул, что беспрецендентная угроза для Украины.

Кроме того, по словам Блинкена, Байден хотел, чтобы он приехал и пообщался с Зеленским о минувшей неделе интенсивной дипломатии, а также для консультаций о последующих его шагах, включая встречу в пятницу, 21 января, с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Фото: Владимир Зеленский/Twitter

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"Кроме того, мы сказали Москве четко, что если они выберут агрессию против Украины, то агрессия будет иметь серьезные последствия, которые последуют не только со стороны США, но и от Европы и других стран мира. Встречи такие, как сегодняшняя, и консультации, которые будут у меня завтра в Берлине с вашими и нашими европейскими партнерами, обеспечат то, чтобы мы говорили одним голосом, выступали с одной позиции против Москвы", – сказал Блинкен.

Фото: Владимир Зеленский/Twitter

Планы Блинкена в Киеве

После встречи с Зеленским госсекретарь пообщается с главой МИД Дмитрием Кулебой. Среди вопросов, которые обсудят:

дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания России, практическая поддержка Украины со стороны США;

активные дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта;

широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и США в сфере безопасности, торговой, инвестиционной и других.

За этим последует ряд встреч с сотрудниками посольства США в Украине и их семьями, чтобы спланировать порядок действий в случае перехода России к прямой агрессии.

Ранее мы сообщали, что госсекретарь США объяснил, чем обернется безнаказанность России.

Также напомним, "Украина 24" покажет эксклюзивное интервью Энтони Блинкена с Мирославой Гонгадзе.