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"Жодних рішень без України": про що Зеленський говорив із Блінкеном

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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19 січня, 14:51
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Держсекретар США прибув до України 19 січня
Зеленський провів переговори із головою Держдепу Блінкеном. Фото: колаж "Сьогодні"
Зеленський провів переговори із головою Держдепу Блінкеном. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський переговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Києві.

"Завершили переговори з Ентоні Блінкеном. Ціную особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України. Вдячний за дієву політичну підтримку та підтримку безпеки. Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний, що жодного рішення щодо України без України не буде", – написав Зеленський у Twitter.

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Блінкен зустрівся із Зеленським на прохання Байдена

Блінкен заявив, що президент США Джо Байден особисто попросив його приїхати до України, щоб підтвердити підтримку українцям. Про це повідомляє Інтерфакс.

Фото: Володимир Зеленський/Twitter
Фото: Володимир Зеленський/Twitter

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За словами держсекретаря, сьогодні біля кордонів України перебуває близько 100 тисяч російських солдатів. Він наголосив, що безпрецендентна загроза для України.

Крім того, за словами Блінкена, Байден хотів, щоб він приїхав і поспілкувався з Зеленським про минулий тиждень інтенсивної дипломатії, а також для консультацій про його кроки, включаючи зустріч у п'ятницю, 21 січня, з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Фото: Володимир Зеленський/Twitter
Фото: Володимир Зеленський/Twitter

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"Крім того, ми сказали Москві чітко, що якщо вони оберуть агресію проти України, то агресія матиме серйозні наслідки, які будуть не лише з боку США, а й від Європи та інших країн світу. Зустрічі такі, як сьогоднішня, і консультації, які будуть у мене завтра у Берліні з вашими та нашими європейськими партнерами, забезпечать те, щоб ми говорили одним голосом, виступали з однієї позиції проти Москви", – сказав Блінкен.

Фото: Володимир Зеленський/Twitter
Фото: Володимир Зеленський/Twitter

Плани Блінкена у Києві

Після зустрічі із Зеленським держсекретар поспілкується з головою МЗС Дмитром Кулебою. Серед питань, які обговорять:

  • подальше здійснення комплексного пакету стримування Росії, практична підтримка України із боку США;
  • активні дипломатичні зусилля щодо врегулювання російсько-українського збройного конфлікту;
  • широкий спектр питань стратегічного партнерства України та США у сфері безпеки, торгової, інвестиційної та інших.

За цим піде низка зустрічей із співробітниками посольства США в Україні та їхніми сім'ями, щоб спланувати порядок дій у разі переходу Росії до прямої агресії.

Раніше ми повідомляли, що держсекретар США пояснив, чим обернеться безкарність Росії.

Також нагадаємо, "Україна 24" покаже ексклюзивне інтерв'ю Ентоні Блінкена з Мирославою Гонгадзе.

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