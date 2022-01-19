"Україна 24" покаже ексклюзивне інтерв'ю Ентоні Блінкена з Мирославою Гонгадзе

Прямий ефір буде о 17:15

Сьогодні на телеканалі "Україна 24" відбудеться пряма трансляція інтерв'ю керівниці "Голосу Америки" у Східній Європі, Мирослави Гонгадзе, з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Пряме включення транслюватиметься о 17:15 із синхронним перекладом для українських глядачів.

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Нагадаємо, "Україна 24" запустила новий проєкт разом із "Голосом Америки".

Візит Блінкена в Україну

Блінкен під час робочого візиту зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою. Головна мета зустрічі – "зміцнення прихильності США до суверенітету та територіальної цілісності України".

Після цього він проведе зустрічі зі співробітниками посольства США в Україні та їхніми сім'ями, щоб спланувати порядок дій у разі переходу Росії до прямої агресії.

У свою чергу МЗС України повідомляє, що Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба проведуть переговори з низки питань

18 січня джерела CNN повідомили, що 12 січня глава ЦРУ Вільям Бернс відвідав столицю України, де зустрівся з колегами з розвідки та президентом України Володимиром Зеленським Крім того, 16-18 січня в Україні знаходилися американські сенатори. Вони приїхали через кілька днів після того, як верхня палата Конгресу США не досягла консенсусу щодо запровадження санкцій щодо "Північного потоку"