Власть
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
✌ Переговоры Джонсона и Зеленского 🔦 Обыск у Коболева ⛔ Кровавые "протесты" 📋 Как подготовиться к ЧС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Власть События

Нет денег и полномочий? Главное в указе Зеленского о военных

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 февраля, 15:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Что говорят об указе президента, увеличивающем зарплаты военным и численность ВСУ
Зеленский подписал указ об армии
Зеленский подписал указ об армии / Фото: Reuters, Офис Президента Украины, Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский 1 февраля подписал указ о нововведениях в Вооруженных силах Украины. Указ "О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышению привлекательности военной службы в Вооруженных силах Украины и постепенному переходу к основам профессиональной армии" уже опубликован на сайте главы государства.

Указ предусматривает такие изменения:

Реклама
  • увеличение денежного обеспечения всех военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат;
  • переход Украины к началам профессиональной армии;
  • увеличение срока действия контрактов;
  • разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов, членов их семей;
  • система карьерного роста офицеров;
  • увеличение на протяжении тех следующих лет численности Вооруженных сил Украины на 100 тысяч лиц профессиональной армии;
  • создание дополнительных 20 бригад ВСУ.

Денег не хватит

Указ президент прокомментировал народный депутат из фракции "Голос" Сергей Рахманин на своей странице в Facebook. У него появился ряд вопросов к документу.

"Можно говорить о ряде странных вещей. Численность ВСУ увеличивается законом, а не указом, парламентом, а не президентом. А само увеличение должно быть четко просчитано с учетом реальных задач, стоящих перед военными. И опираясь на реальные финансовые возможности государства", — отметил нардеп.

Он заявил также, что переход в профессиональную армию обычно означает сокращение Вооруженных сил, а не их увеличение.

Реклама

"В таких случаях военных становится меньше, но они становятся лучше обученными, лучше вооруженными и должны получать значительно больше. Государство ныне не способно полноценно содержать даже существующую армию, не способно укомплектовать даже имеющиеся бригады. Не способна (без помощи извне) финансировать текущие потребности в вооружении более чем на 20%", — написал он.

Не полномочия президента

Высказался по поводу указа и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. По его словам, президент не повышает зарплаты военнослужащим.

"Инициатива повышения зарплат для наших военнослужащих – это очень важный и верный шаг. Но президент снова занимается не своими полномочиями, поскольку он не может на уровне указов увеличивать заработную плату. В стены Верховной Рады должен попасть соответствующий законопроект. Я уверен, что парламент точно поддержит это предложение и будет даже искать дополнительные ресурсы, чтобы выделить больше средств на повышение заработных плат военным. Но мы, к сожалению, живем сегодня в режиме картинки, а не настоящих действий", — написал он в своем Telegram-канале.

Реклама

Читайте другие новости "Сегодня":

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Владычица морей и всей Европы": почему Великобритания защищает Украину и чего ждать от Джонсона в Киеве Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Приструнить депутатов и договориться о Донбассе: почему на самом деле закрыли Верховную Раду Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Doodle Сегодня
1 февраля. Александр Селькирк. Ровно 313 лет назад британский парусник "Герцог" под командованием второго капитана Томаса Довера обнаружил на одном из островов архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане шотландского моряка…
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
18,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
13,7%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,6%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,6%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,4%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,5%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
4,7%
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,6%
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5%
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
23,5%
2
Порошенко Порошенко
20,9%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
9,3
5
Мураев Мураев
6,8%
6
Разумков Разумков
5,0%
7
Гройсман Гройсман
4,3%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.46

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

31.75

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

205 775

заболело за неделю в Украине

+70%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять