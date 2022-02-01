Нет денег и полномочий? Главное в указе Зеленского о военных

Что говорят об указе президента, увеличивающем зарплаты военным и численность ВСУ

Зеленский подписал указ об армии / Фото: Reuters, Офис Президента Украины, Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский 1 февраля подписал указ о нововведениях в Вооруженных силах Украины. Указ "О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышению привлекательности военной службы в Вооруженных силах Украины и постепенному переходу к основам профессиональной армии" уже опубликован на сайте главы государства.

Указ предусматривает такие изменения:

Реклама

увеличение денежного обеспечения всех военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат;

переход Украины к началам профессиональной армии;

увеличение срока действия контрактов;

разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов, членов их семей;

система карьерного роста офицеров;

увеличение на протяжении тех следующих лет численности Вооруженных сил Украины на 100 тысяч лиц профессиональной армии;

создание дополнительных 20 бригад ВСУ.

Денег не хватит

Указ президент прокомментировал народный депутат из фракции "Голос" Сергей Рахманин на своей странице в Facebook. У него появился ряд вопросов к документу.

"Можно говорить о ряде странных вещей. Численность ВСУ увеличивается законом, а не указом, парламентом, а не президентом. А само увеличение должно быть четко просчитано с учетом реальных задач, стоящих перед военными. И опираясь на реальные финансовые возможности государства", — отметил нардеп.

Он заявил также, что переход в профессиональную армию обычно означает сокращение Вооруженных сил, а не их увеличение.

Реклама

"В таких случаях военных становится меньше, но они становятся лучше обученными, лучше вооруженными и должны получать значительно больше. Государство ныне не способно полноценно содержать даже существующую армию, не способно укомплектовать даже имеющиеся бригады. Не способна (без помощи извне) финансировать текущие потребности в вооружении более чем на 20%", — написал он.

Не полномочия президента

Высказался по поводу указа и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. По его словам, президент не повышает зарплаты военнослужащим.

"Инициатива повышения зарплат для наших военнослужащих – это очень важный и верный шаг. Но президент снова занимается не своими полномочиями, поскольку он не может на уровне указов увеличивать заработную плату. В стены Верховной Рады должен попасть соответствующий законопроект. Я уверен, что парламент точно поддержит это предложение и будет даже искать дополнительные ресурсы, чтобы выделить больше средств на повышение заработных плат военным. Но мы, к сожалению, живем сегодня в режиме картинки, а не настоящих действий", — написал он в своем Telegram-канале.

Реклама

Читайте другие новости "Сегодня":