Немає грошей та повноважень? Головне в указі Зеленського про військових

Що говорять про указ президента, який збільшує зарплати військовим та чисельність ЗСУ

Зеленський підписав указ про армію / Фото: Reuters, Офис Президента Украины, Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський 1 лютого підписав указ про нововведення у Збройних силах України. Указ "Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби у Збройних силах України та поступового переходу до основ професійної армії" вже опубліковано на сайті глави держави.

Указ передбачає такі зміни:

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збільшення грошового забезпечення всіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних зарплат;

перехід України до основ професійної армії;

збільшення терміну дії контрактів;

розробка концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів, членів їхніх сімей;

система кар'єрного зростання офіцерів;

збільшення протягом наступних років чисельності Збройних сил України на 100 тисяч осіб професійної армії;

створення додаткових 20 бригад ЗСУ.

Грошей не вистачить

Указ президент прокоментував народний депутат із фракції "Голос" Сергій Рахманін на своїй сторінці у Facebook. У нього виникла низка запитань до документа.

"Можна говорити про низку дивних речей. Чисельність ЗСУ збільшується законом, а не указом, парламентом, а не президентом. А саме збільшення має бути чітко прораховано з урахуванням реальних завдань, що стоять перед військовими. І спираючись на реальні фінансові можливості держави", – зазначив нардеп.

Він заявив також, що перехід до професійної армії зазвичай означає скорочення Збройних сил, а не їхнє збільшення.

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"У таких випадках військових стає менше, але вони стають краще навченими, краще озброєними і повинні отримувати значно більше. Держава нині не здатна повноцінно утримувати навіть існуючу армію, не здатна укомплектувати навіть наявні бригади. Не здатна (без допомоги ззовні) фінансувати поточні потреби в озброєнні більш ніж на 20%, – написав він.

Не повноваження президента

Висловився з приводу указу і ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков. За його словами, президент не підвищує зарплату військовослужбовцям.

"Ініціатива підвищення зарплат для наших військовослужбовців – це дуже важливий та вірний крок. Але президент знову займається не своїми повноваженнями, оскільки він не може на рівні указів збільшувати заробітну плату. До стін Верховної Ради має потрапити відповідний законопроєкт. Я впевнений, що парламент точно підтримає цю пропозицію і навіть шукатиме додаткові ресурси, щоб виділити більше коштів на підвищення заробітних плат військовим. Але ми, на жаль, живемо сьогодні в режимі картинки, а не справжніх дій", – написав він у своєму Telegram-каналі.

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