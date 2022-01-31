Чи буде мобілізація в Україні: заява Міноборони

Резніков розповів, яким шляхом рухатиметься наша країна у питанні захисту від російської агресії

Українські військові. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що не бачить необхідності в оголошенні мобілізації за теперішнього рівня загрози з боку Російської Федерації.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню LB.ua .

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"Потреби в мобілізації, з погляду загрози, зараз немає. Якщо ми оголосимо тренувальну мобілізацію, це викличе паніку на вулицях. Усі думатимуть, що ми знали і приховали, що ворог завтра нападе" – сказав Резніков.

Очільник Міноборони додав, що ми рухатимемося іншим способом – працюватимемо з формуванням Сил територіальної оборони. Він додав, що навчання ТРО розпочнеться з управлінських рішень голів обласних та районних адміністрацій, а також голови КМДА.

"У нас чотири сектори: північ, південь, схід та захід. Почнемо з півночі, зберемо всі області плюс Київ, будемо їх навчати два-три дні на полігоні, як взаємодіяти і що робити. Потім буде схід, південь та захід" , – сказав міністр.

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Територіальна оборона в Україні