"Не собирался увольняться": Арестович раскрыл причины ухода из Офиса президента

Экс-советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что решение уволиться со всех официальных должностей возникло у него спонтанно.
На своей странице в Facebook Арестович признался, что к такому решению его подтолкнула слабость украинской власти.
"Знаете, я не собирался увольняться. В понедельник я приехал на работу как обычно, подошёл к зданию и понял, что больше не хочу переступать его порог. Потому, что я способен простить многое, включая личную подлость по отношению ко мне (это политика, все мы макиавелли, цинизм, холодный расчёт и все такое). Но слабости я простить не могу", – написал он.
Далее по теме
По словам экс-советника главы ОП, эта слабость власти проявилась, в частности, в ситуации с пятым президентом Петром Порошенко, которому инкриминируют госизмену.
"Украинское государство – бесконечно слабо в отправлении своих государственных функций (иначе лицо, подозреваемое в госизмене, положили бы мордой в пол прямо в Жулянах) и бесконечно сильно, как гигантская машина по производству несправедливости", – подчеркнул он.
Также Арестович заявил, что сегодня сутью украинского общества стала тотальная несправедливость, с которой не борется власть.
"Простейший пример – зарплаты и условия работы силовиков, особенно рядового персонала... У государства, в котором силовики получают меньше, чем уборщицы, будущего нет. Государство, в котором погибшему военному или полицейскому не присваивают следующее воинское или специальное звание, и пожизненную пенсию семье не назначают уже после этого, причем – чистую, а не "выбирайте из двух большую", как сейчас, не имеет будущего", – заявил он.
Отставка Арестовича
- Напомним, Алексей Арестович 17 января в комментарии 4 каналу объявил об уходе с должности внештатного советника руководителя Офиса президента Украины и с должности спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. По словам Арестовича, на следующей встрече ТКГ его уже не будет. Причиной увольнения по собственному желанию названы личные причины.
- Алексей Арестович с 2014 года активно выступал в роли военного и политического обозревателя. На радио и телевидении он активно комментировал события вокруг Донбасса.
- 28 октября 2020 года Арестович был назначен на должность спикера делегации Украины в ТКГ по Донбассу.
- 1 декабря 2020 года Алексей Арестович стал внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака по стратегическим коммуникациям в сфере национальной безопасности и обороны.
- Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что уход Алексея Арестовича с должности спикера украинской делегации не отразится на работе ТКГ.