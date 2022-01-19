"Не собирался увольняться": Арестович раскрыл причины ухода из Офиса президента

Экс-советник главы ОПУ обвинил украинскую власть в слабости

Экс-советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что решение уволиться со всех официальных должностей возникло у него спонтанно.

На своей странице в Facebook Арестович признался, что к такому решению его подтолкнула слабость украинской власти.

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"Знаете, я не собирался увольняться. В понедельник я приехал на работу как обычно, подошёл к зданию и понял, что больше не хочу переступать его порог. Потому, что я способен простить многое, включая личную подлость по отношению ко мне (это политика, все мы макиавелли, цинизм, холодный расчёт и все такое). Но слабости я простить не могу", – написал он.

По словам экс-советника главы ОП, эта слабость власти проявилась, в частности, в ситуации с пятым президентом Петром Порошенко, которому инкриминируют госизмену.

"Украинское государство – бесконечно слабо в отправлении своих государственных функций (иначе лицо, подозреваемое в госизмене, положили бы мордой в пол прямо в Жулянах) и бесконечно сильно, как гигантская машина по производству несправедливости", – подчеркнул он.

Также Арестович заявил, что сегодня сутью украинского общества стала тотальная несправедливость, с которой не борется власть.

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"Простейший пример – зарплаты и условия работы силовиков, особенно рядового персонала... У государства, в котором силовики получают меньше, чем уборщицы, будущего нет. Государство, в котором погибшему военному или полицейскому не присваивают следующее воинское или специальное звание, и пожизненную пенсию семье не назначают уже после этого, причем – чистую, а не "выбирайте из двух большую", как сейчас, не имеет будущего", – заявил он.

Отставка Арестовича