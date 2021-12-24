"Если бы не Украина, не было бы России": Арестович жесткто ответил Путину

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, комментируя слова Путина, мол, Ленин создал Украину, заявил, что без нашей страны не было бы ни России, ни Советского Союза.
Об этом он сказал в интервью Politeka.
По его словам, выпускники Киево-Могилянской академмии повлияли на становление Российской империи.
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"Клоуны. Мы придумали вашу Россию и ваш Советский Союз. В лучшие годы Советским Союзом правили украинцы – днепропетровский клан. Если бы не Украина, не было бы никакой Российской империи, которую придумал наш Феофан Прокопович, ректор Киево-Могилянского академии, который вас, идиотов Романовых (династия русских царей), убеждал, что нужно провозглашать себя Россией, чтобы получить хоть какое-то признание в мире. Затхлая Московия, сидящая в болотах. Если бы не выпускники "могилянки", и близко не было бы вашей Московии", – сказал Арестович.
Он подчеркнул, что россияне сами не знают собственной истории.
"Паскевич знаете кто такой? Полководец, который взял 9 столиц – абсолютный чемпион, в мире больше нет такого. Полтавский помещик. Кто им академию наук создал? Разумовский, тоже полтавский хлопец. Что вы нам рассказываете про вашу Россию. России и СССР не было бы, если бы не Украина. Мы авторы этих двух империй. Вы собственной истории не знаете, балбесы", – подчеркнул советник главы ОПУ.
Что еще наговорил Путин
- На большой пресс-конференции в Москве 23 декабря Путин несколько раз вспомнил об Украине. Он говорил, что у него "складывается впечатление", будто на Донбассе "готовят третью военную операцию", а Россию пытаются сдержать от вмешательства угрозой санкций. На это последовала жесткая реакция МИД Украины.
- Также Путин рассказывал, как Россия украла Крым. По его словам, до 2014 года руководству РФ якобы и "в голову не приходило" совершать какие-либо действия в отношении украинского полуострова.
- Хозяин Кремля ответил, нападет ли Россия на Украину. На вопрос журналистки Sky News, может ли он дать гарантии ненападения на Украину или, возможно, это будет зависеть от хода переговоров, Путин заговорил об американских ракетах.
- Но самый удивительный его перл о том, что якобы Ленин создал Украину. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко высмеял Путина за его высказывания.