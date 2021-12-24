"Если бы не Украина, не было бы России": Арестович жесткто ответил Путину

Накануне хозяин Кремля заявил, что именно Ленин создал Украину

Арестович преподал Путину урок истории. Коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, комментируя слова Путина, мол, Ленин создал Украину, заявил, что без нашей страны не было бы ни России, ни Советского Союза.

Об этом он сказал в интервью Politeka.

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По его словам, выпускники Киево-Могилянской академмии повлияли на становление Российской империи.

"Клоуны. Мы придумали вашу Россию и ваш Советский Союз. В лучшие годы Советским Союзом правили украинцы – днепропетровский клан. Если бы не Украина, не было бы никакой Российской империи, которую придумал наш Феофан Прокопович, ректор Киево-Могилянского академии, который вас, идиотов Романовых (династия русских царей), убеждал, что нужно провозглашать себя Россией, чтобы получить хоть какое-то признание в мире. Затхлая Московия, сидящая в болотах. Если бы не выпускники "могилянки", и близко не было бы вашей Московии", – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что россияне сами не знают собственной истории.

"Паскевич знаете кто такой? Полководец, который взял 9 столиц – абсолютный чемпион, в мире больше нет такого. Полтавский помещик. Кто им академию наук создал? Разумовский, тоже полтавский хлопец. Что вы нам рассказываете про вашу Россию. России и СССР не было бы, если бы не Украина. Мы авторы этих двух империй. Вы собственной истории не знаете, балбесы", – подчеркнул советник главы ОПУ.

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