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Мобилизация в Украине: Арестович объяснил, кого первыми бросят в бой против РФ

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
3 декабря, 10:00
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Ни в коем случае нельзя преждевременно звать украинцев в войска – это обернется катастрофой
Арестович рассказал о мобилизации украинцев на войну. Коллаж "Сегодня"
Арестович рассказал о мобилизации украинцев на войну. Коллаж "Сегодня"

В случае военного вторжения России Украина достаточно быстро готова мобилизовать резервистов первой и второй очереди для отражения нападения агрессора. Но преждевременно вызывать украинцев на войну очень опасно.

Об этом рассказал в интервью Politeka советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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Он объяснил, что мобилизационный процесс в стране очень дорого стоит и Россия может сделать нам "подставу".

"Если мы сейчас ее объявим, а инициатива у россиян, они сдвинут нападение на месяц. Мы за месяц истощим экономику под эту мобилизацию. А если мы найдем силы продолжить мобилизацию – они еще не месяц сдвинут (нападение. – Ред.). Кое что предпринимается, но скрытно. Мы начнем мобилизироваться, если поймем, что вот-вот уже все – все разведывательные данные покажут, что надо мобилизироваться. И времени хватит. А сейчас мобилизироваться под карусели на наших границах – это просто напрочь убить экономику", – сказал Арестович.

На вопрос, как будет проходить мобилизация, если все-таки угроза российского вторжения станет реальной, он ответил: "Резервисты первой и второй очереди – они пойдут с удовольствием".

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"Они прямо сейчас проявляют большую активность и готовность воевать. У нас порядка 150-200 тысяч подготовленного резерва. Через зону ООС (на Донбассе) прошли порядка 500-600 тысяч человек. Они сами побегут в бригады, никого не надо будет уговаривать. Это не то, когда тебя призывают в непонятный конфликт. За 8 лет все уже определились и воевавшие прекрасно понимают, что их ждет и что им нужно делать", – подчеркнул советник главы ОПУ.

Что такое резерв первой и второй очереди – кто туда входит?

Резерв первой очереди – самый боеспособный. В него входят люди с опытом участия в боевых действиях, которые подписали контракты и проходят службу в резерве, а в особый период — также все, кто отслужил в зоне боевых действий в возрасте до 40 лет.

Резерв второй очереди — военнослужащие старшего возраста, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.

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