"Не збирався звільнятися": Арестович розкрив причини звільнення з Офісу президента

Екс-радник голови ОПУ звинуватив українську владу у слабкості

Екс-радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що рішення звільнитися з усіх офіційних посад виникло в нього спонтанно.

На своїй сторінці у Facebook Арестович зізнався, що до такого рішення його підштовхнула слабкість української влади.

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"Знаєте, я не збирався звільнятися. У понеділок я приїхав на роботу як завжди, підійшов до будівлі і зрозумів, що більше не хочу переступати її поріг. Тому що я здатний пробачити багато чого, включаючи особисту підлість щодо мене (це політика, всі ми макіавеллі, цинізм, холодний розрахунок тощо). Але слабкості я вибачити не можу", – написав він.

За словами екс-радника голови ВП, ця слабкість влади виявилася, зокрема, у ситуації з п'ятим президентом Петром Порошенком, якому інкримінують держзраду.

"Українська держава – нескінченно слабка у відправленні своїх державних функцій (інакше особу, підозрювану в держзраді, поклали б мордою в підлогу прямо в Жулянах) і нескінченно сильна, як гігантська машина з виробництва несправедливості", – наголосив він.

Також Арестович заявив, що сьогодні суттю українського суспільства стала тотальна несправедливість, з якою не бореться влада.

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"Найпростіший приклад – зарплати та умови роботи силовиків, особливо рядового персоналу... У держави, в якій силовики отримують менше, ніж прибиральниці, майбутнього немає. Держава, в якій загиблому військовому чи поліцейському не присвоюють наступне військове чи спеціальне звання, та довічну пенсію сім'ї не призначають вже після цього, причому – чисту, а не "вибирайте із двох більшу", як тепер, не має майбутнього", – заявив він.

Відставка Арестовича