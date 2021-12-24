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"Якби не Україна, не було б Росії": Арестович жорстко відповів Путіну

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
24 грудня, 17:50
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Напередодні господар Кремля заявив, що саме Ленін створив Україну
Арестович подав Путіну урок історії. Колаж "Сьогодні"
Арестович подав Путіну урок історії. Колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович, коментуючи слова Путіна, мовляв, Ленін створив Україну, заявив, що без нашої країни не було б ні Росії, ні Радянського Союзу.

Про це він сказав в інтерв'ю Politeka.

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За його словами, випускники Києво-Могилянської академії вплинули на становлення Російської імперії.

"Клоуни. Ми придумали вашу Росію та ваш Радянський Союз. У найкращі роки Радянським Союзом правили українці – дніпропетровський клан. Якби не Україна, не було б жодної Російської імперії, яку вигадав наш Феофан Прокопович, ректор Києво-Могилянського академії, який вас, ідіотів Романових (династія російських царів), переконував, що треба проголошувати себе Росією, щоб здобути хоч якесь визнання у світі. Затхла Московія, що сидить у болотах. Якби не випускники "могилянки", і близько б не було вашої Московії", – сказав Арестович.

Він наголосив, що росіяни самі не знають власної історії.

" Паскевича знаєте, хто такий? Полководець, який взяв 9 столиць – абсолютний чемпіон, у світі не має такого. Полтавський поміщик. Хто їм створив академію наук? Розумовський, теж полтавський хлопець. Що ви нам розповідаєте про вашу Росію? Росії та СРСР не було б, якби не Україна. Ми є авторами цих двох імперій. Ви власної історії не знаєте, бовдури", – наголосив радник голови ОПУ.

Що ще наговорив Путін

  • На великій прес-конференції у Москві 23 грудня Путін кілька разів згадав Україну. Він казав, що у нього "складається враження", наче на Донбасі "готують третю військову операцію", а Росію намагаються утримати від втручання загрозою санкцій. Відповіддю стала жорстка реакція МЗС України.
  • Також Путін розповідав, як Росія вкрала Крим. За його словами, до 2014 року керівництву РФ нібито і "на думку не спадало" вчиняти будь-які дії стосовно українського півострова.
  • Господар Кремля відповів, чи нападе Росія на Україну. На запитання журналістки Sky News, чи може він дати гарантії ненападу на Україну чи, можливо, це залежатиме від переговорів, Путін заговорив про американські ракети.
  • Але найдивовижніший його перл про те, що нібито Ленін створив Україну. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко висміяв Путіна за його висловлювання.

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