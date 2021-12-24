Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок 🍾 Підсумки року 2021 🚷 Справа Порошенка 🚀 Ультиматум Росії НАТО
СЬОГОДНІ Влада Події

"У нього психологічна травма": Ткаченко висміяв Путіна через брехню про Україну

Наталія Магдик Наталія Магдик
24 грудня, 12:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Міністр вважає, що президент Росії сумує за Радянським Союзом
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії, швидше за все, не може відпустити ситуацію, що розпався Радянський Союз . Таку думку висловив міністр культури Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі .

"Ленін створив Україну". Зважаючи на все, психологічна травма російського президента від розпаду Радянського Союзу настільки велика і болісна, що він зневажає підручники і українською, і власною – російською історією. За таким принципом вважатимуться, як і Росію у існуючих кордонах створив Ленін. Нагадаю, столиці України – Києву – понад півтори тисячі років. Думаю, Путіну потрібна консультація фахівців, щоб зазнати цієї травми", – написав Ткаченко.

Він нагадав, що Путін заявив, що російськомовних людей видавлюють із території України.

Реклама

"Яскравий приклад, щоб процитувати самого російського президента: "Хто обзивається, той сам так називається". Мільйони переселенців, тисячі загиблих. Причому, в основі своїй це були російськомовні люди. Ті, хто рятувався від вторгнення путінських військ у Крим та Донбас", – написав він.

Також він зазначив, що гарантії не нападати на Україну Путін надати не може.

Він людина називати Майдан переворотом і людина, як будуватися світу навколо Росії. і т. д", – зазначив Ткаченко.

За його словами, президент Росії вимагає гарантій, щоб НАТО не розширювалося, зокрема завдяки Україні. "Це непорівнянні вимоги. Ми хочемо в НАТО не для того, щоб нападати, а саме для захисту від Росії", – сказав він.

"І насамкінець. Про стосунки Путіна та Діда Мороза. Він уже готовий виступити адвокатом Діда Мороза, але, думаю, Дідові Морозу знадобляться інші адвокати, щоб захиститися від бажань Путіна", – резюмував Ткаченко.

Що сказав Путін

23 грудня президент РФ Володимир Путін на великій прес-конференції вимагає від Заходу дати гарантії безпеки Росії. Він нагадав, як у НАТО у 90-ті роки обіцяли , що "ні дюйма на схід". "Ну і що? Надули. Просто нахабно обдурили. П'ять хвиль розширення НАТО... А ви вимагаєте від нас гарантій – ви повинні дати нам гарантії, і негайно. Ну хіба ми загрожуємо комусь?" – сказав він.

Реклама

Крім того, він відмовився дати гарантії ненападу на Україну .

У своєму виступі він сказав, що Україну нібито створив Ленін, коли створював Радянський Союз. Він заявив, що Донбас не вважав себе "інакше як частиною Росії".

"Але й ми намагаємося не згадувати, як Україна складалася. Хто її створив? Ленін. Володимир Ілліч. Коли створював Радянський Союз. Договір 22 роки – союзний та 24 – рік конституції, щоправда, після його смерті, але за його принципами створено " – сказав Путін.

Також він вважає, що Італія могла б відіграти посередницьку роль у переговорах між Росією та НАТО щодо гарантій безпеки.

Реклама

У своєму виступі Путін розповідав, як Росія вкрала Крим . За його словами, до 2014 року керівництву РФ нібито і "на думку не спадало" вчиняти будь-які дії стосовно українського півострова.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
19,2
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
14,1
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,5
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,8
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,5
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
6,0
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,7
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,2
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,5
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,6
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.27

Російський рубль (₽)

0.3709

Євро (€)

30.85

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

39 992

захворіло за тиждень в Україні

-25%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

Covid’19

TV-News

Дашборд

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти