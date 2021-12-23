У переговорах РФ-НАТО з'явиться посередник? Путін назвав країну

Італія могла б відіграти посередницьку роль у переговорах між Росією та НАТО щодо гарантій безпеки. Про це заявив президент РФ Володимир Путін сьогодні на великій. прес-конференції .
"Звичайно, маючи на увазі і доброзичливий настрій, і рівень наших відносин, Італія могла б зіграти роль нормалізації російсько-ЄСівських відносин, і навіть по лінії переговорів, які намічаються зараз між Росією і НАТО", – сказав він.
За його словами, відносини між Росією та Італією знаходяться на високому рівні, "незалежно від тих політичних сил, які в той чи інший момент опиняються на вершині політичної влади".
Також Путін нагадав, що попри те, що Італія є країною НАТО, Євросоюзу, це не заважає Росії працювати у тому ключі, який він окреслив.
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Переговори Росія – НАТО
Переговори РФ-США щодо гарантій безпеки відбудуться на початку січня. У Москві розраховують, що дозволять країнам рухатися вперед.
Що цьому передувало
- 17 грудня МЗС РФ опублікувало проекти договору зі США та угоди з НАТО щодо гарантій безпеки . Документи вже передані Вашингтону та його союзникам. Одним із пунктів проекту угоди пропонується, щоб НАТО надала гарантії нерозширення Альянсу на територію України.
- У США ще не дали відповіді росіянам . У Білому домі заявили, що не підуть на компроміс за ключовими принципами, на яких будується європейська безпека, включно з тим, що всі країни мають право вирішувати своє майбутнє і зовнішню політику.
- У Держдепі США заявили, що готові говорити про НАТО з Кремлем за однієї умови – переговори мають відбуватися не лише між Вашингтоном та Москвою, а й за участю європейських союзників США.
- цей Росія не бачить необхідності підключати Україну до переговорів із США та НАТО про гарантії безпеки.