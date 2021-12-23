У переговорах РФ-НАТО з'явиться посередник? Путін назвав країну

Господар Кремля запропонував одну із країн НАТО, яка допоможе домовитися із Заходом

Італія є країною НАТО / Фото: Колаж: Сьогодні

Італія могла б відіграти посередницьку роль у переговорах між Росією та НАТО щодо гарантій безпеки. Про це заявив президент РФ Володимир Путін сьогодні на великій. прес-конференції .

"Звичайно, маючи на увазі і доброзичливий настрій, і рівень наших відносин, Італія могла б зіграти роль нормалізації російсько-ЄСівських відносин, і навіть по лінії переговорів, які намічаються зараз між Росією і НАТО", – сказав він.

За його словами, відносини між Росією та Італією знаходяться на високому рівні, "незалежно від тих політичних сил, які в той чи інший момент опиняються на вершині політичної влади".

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Також Путін нагадав, що попри те, що Італія є країною НАТО, Євросоюзу, це не заважає Росії працювати у тому ключі, який він окреслив.

Переговори Росія – НАТО

Переговори РФ-США щодо гарантій безпеки відбудуться на початку січня. У Москві розраховують, що дозволять країнам рухатися вперед.

Що цьому передувало