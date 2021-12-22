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Коли обговорять ультиматум Путіна щодо України – у США та РФ назвали терміни

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
22 грудня, 12:33
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Москва висунула Заходу неприйнятні умови – очікується обговорення проєкту договору
Вашингтон та Москва готуються до скорих переговорів. Колаж "Сьогодні"
Вашингтон та Москва готуються до скорих переговорів. Колаж "Сьогодні"

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що переговори щодо російського ультиматуму щодо нерозширення НАТО, зокрема і в Україну, розпочнуться на початку січня.

Про це він сказав на пресконференції, пише Європейська правда.

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Йшлося про нинішній діалог між Вашингтоном і Москвою щодо стратегічної стабільності, і про переговори в рамках Ради Росія – НАТО та ОБСЄ.

"Ми готові співпрацювати дипломатично через кілька каналів. Я думаю, що ви побачите відносно рано в новорічному періоді взаємодії у всіх цих сферах, щоб побачити, чи зможемо ми дипломатично просунутися стосовно розбіжностей", – сказав Блінкен.

При цьому держсекретар попередив Росію про масштабні наслідки, якщо Кремль розпочне нову агресію проти України.

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Своєю чергою міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відзначив, що відбулася серія переговорів зовнішньополітичних помічників президентів Росії та США. Він підтвердив, що наступний раунд переговорів відбудеться у січні.

"Узгоджено організаційні модальності подальшої роботи. Зумовлено, що на початку наступного року першим раундом має бути двосторонній контакт між нашими та американськими переговірниками. Після чого ми плануємо в найближчому майбутньому, теж у січні хочемо це зробити, задіяти переговорний майданчик і для другого документа – проєкту угоди між РФ і країнами НАТО", – сказав російський міністр.

Вимоги РФ щодо НАТО

  • У грудні Росія опублікувала проєкт договору зі США та НАТО. Вона вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військового співробітництва. Більше того, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку.
  • У США ще не дали відповіді росіянам. У Білому домі заявили, що не підуть на компроміс щодо ключових принципів, на яких будується європейська безпека, включаючи те, що всі країни мають право вирішувати своє майбутнє та зовнішню політику.

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